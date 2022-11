NRPS Hengstenkeuring verhuist naar Flevodrome Dronten

De hengstenkeuring van het NRPS vindt komend jaar plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2023. De datum is daarmee dezelfde als andere jaren, maar de locatie is nieuw: het NRPS gaat gebruik maken van het net aangelegde Hippisch Centrum Flevodrome in het buitengebied van Dronten, aan de Wisentweg 9a.

Paardensportvereniging de Flevoruiters is een van de grootste verenigingen van ruiters en voltigeurs van Nederland, met ruim 200 actieve leden. Hun locatie heeft echt alles in huis wat nodig is voor een geslaagd evenement. Enorme binnenhal, royaal buitenterrein met alle faciliteiten, stallen, eigen catering. Ruimte en gebruiksgemak zijn de sleutelwoorden.