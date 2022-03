NRPS Hengstenshow: Kampioenen van Toto Jr. en Jacquet-Go

Op de NRPS Hengstenshow kregen 47 van de ruim vijftig aangewezen hengsten hun dekbrevet voor het komende seizoen. Bij de dressuurhengsten werd Topgun (Glock's Toto Jr. N.O.P. x Vivaldi, fokker J. van de Weerden) tot kampioen benoemd, in de springrichting ging de titel naar Juwel Q (Jacquet-Go x Last Man Standing, fokker Quirien van Erp).

De driejarige Topgun van Ad Valk overtuigde met zijn type, uitstraling, evenwichtigheid en uitmuntende manier van bewegen. De reservekampioen, de zesjarige First Lewis (Ferguson x Wynton, fokker L. van Grunsven) van Hengstenhouderij De IJzeren Man werd ook zeer aansprekend onder het zadel voorgesteld.

Kampioenskeuring

Voor de kampioenskeuring werden tien hengsten uitgenodigd en de beste drie mochten daarna nogmaals overkampen om de hoogste eer. De derde plaats was daarbij voor F-Osborne (For Ferrero x Johnson), die in gedeeltelijk eigendom van fokker Stal Elbers en Peter van de Sande is.

Juwel Q vs. Connawara van de Woestenheide

Bij de springhengsten overtuigden Juwel Q van Jari van den Biggelaar en Connawara van de Woestenheide (H&M Chilli Willi x Hamar) van fokker Danny Schaper het meest. Allebei complete hengsten met een goed exterieur, veel springtalent, imposante bewegingen en veel hengstuitdrukking.

Juwel Q (Jacquet-Go x Last Man Standing). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Dressuurtitel voor Noxville van de Beekerheide

De zestien ponyhengsten zijn onderverdeeld in dressuur, springen allround. In alle drie de categorieën werd een kampioen aangewezen. In de dressuurrichting was dat Noxville van de Beekerheide (Neptune van de Beekerheide x Conrad SR). Reservekampioen werd Geronimo Taonga (Golden West x FS Don’t Worry, fokker Stal 104) van Pronk Stables.

Noxville van de Beekerheide (Neptune van de Beekerheide x Conrad SR). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Vier keer raak voor Leun Veld’s Winston Jr.

Bij de allround-pony’s werd Wonderboy FN (Leuns Veld’s Winston Jr. x Don Cremello du Bois, fokker Fabiënne Berns) van Stoeterij Ravenhos kampioen. W-Lisandro (Leuns Veld’s Winston Jr. x Le Matsjo, fokker Roelie Melessen) van H.E. Kuiper werd tot reservekampioen benoemd. In totaal werden vier zonen van Leun Veld’s Winston Jr. aangewezen.

Wonderboy FN (Leun Veld’s Winston Jr. x Don Cremello du Bois). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Springpony’s

PAV Schlaufuchs (Szenario x Nico the Champ, fokker Gabrielle Heemsoth) van Raymond Kamphuis werd springkampioen. Joli du Vi (Stopenholms Jumper x Zorba du Vi) van fokker André Veldmate en in eigendom van diens dochters Emma en Anne, eiste de reservetitel op.

For Moqueen

Jaarlijks wordt er per fokrichting ook een kampioenstitel toegekend aan een jonge hengst die een goede collectie nakomelingen heeft gebracht en zelf goed presteert in het verrichtingsexamen en/of de sport. Bij de paarden werd dat For Moqueen (For Romance I x Apache) van Jurgen van der Meijden. De hengst deed in januari 2021 verrichtingsexamen en scoorde 84 punten. Twee van zijn veulens werden afgelopen seizoen Nationaal kampioen en reservekampioen.

For Moqueen (For Romance I x Apache). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Ducati du Bois

Ducati du Bois (Diamond Touch x Der Harlekin B, fokker Fam. van den Bosch) van eigenaar Hanno van Kalkeren werd kampioen bij de pony’s. Hij scoorde in januari 82 punten in zijn verrichtingstest en een veulen werd nationaal kampioen.

Op de valreep

Op de valreep werd nog een oudere hengst geïnspecteerd, goedgekeurd en in de show onder het zadel voorgesteld: Hero ACB (Zhivago x Havel) van Anne-Claire Bongers. Daarnaast is de driejarige bruin-platenbonte dressuurhengst Full Colour (Fürst Jazz x Rhodium, fokker Bart Welten) van Dick Faro gecerficeerd.

Bron: Persbericht NRPS