NRPS-kampioen Coca Cola VHS Z overleden

Het NRPS heeft via sociale media het overlijden van de driejarige hengst Coca Cola VHS Z bekendgemaakt. De schimmelhengst, die in maart werd uitgeroepen tot springkampioen van de NRPS-jaargang, liet vorige week tijdens de eerste beoordeling van het verrichtingsonderzoek nog een overtuigende indruk achter. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.
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Horses.nl/ NRPS Bron:
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