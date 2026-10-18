NRPS-kampioen Coca Cola VHS Z overleden

Redactie Horses.nl
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Coca Cola VHS (v. Contagio) met Bert van Kooten. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl
Door Redactie Horses.nl

Het NRPS heeft via sociale media het overlijden van de driejarige hengst Coca Cola VHS Z bekendgemaakt. De schimmelhengst, die in maart werd uitgeroepen tot springkampioen van de NRPS-jaargang, liet vorige week tijdens de eerste beoordeling van het verrichtingsonderzoek nog een overtuigende indruk achter. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.


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