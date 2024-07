NRPS-keuring Midden: Kampioenen van Zackzu en Kannan Jr.

Het merriekeuringsseizoen van het NRPS is zoals gebruikelijk gestart in de regio Midden. Bij de dressuurpaarden werd de in Denemarken gefokte Tailormade Zusie (Overgaard's Zackzu x Tobajo Picez) als kampioen gehuldigd. Bij de springpaarden werd Jumppala NB (Kannan Jr. x Desperado D.N.) als winnaar naar voren gehaald.

Dressuurkampioen Tailormade Zusie van Demi Wolsink is een heel complete merrie met veel type, een lichtvoetige bewegingsafloop en mooie zelfhouding. De elfjarige merrie draafde met veel kracht, heeft royale bespiering en een mooie bovenlijn. Ze is gefokt uit een halfzus van Tailormade Zofie, die met Marten Luiten een internationale young riders-wedstrijd liep. Reservekampioen werd de driejarige ruin Flynn (Glock’s Flavio x Arlando) van fokker Joyce Does. Beste driejarige merrie was Rosareine AM (Formidable x Houston) van Ina Mulder-van Dam.

Springkampioen

Jumppala NB. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de springpaarden viel, net zoals bij de dressuurpaarden, het aantal deelnemers tegen. Jumppala NB van fokker Nik Braam werd kampioen. Deze royaal ontwikkelde schimmel is langgelijnd, heeft veel schoft en gebruikt haar hals goed. Met springen was ze eerst wat gespannen, maar bouwde duidelijk op. Ze beschikt over vermogen en een goed oog voor de sprong.

Emir R levert kampioen springveulens

Bij de springveulens won Extra Spicy M&M (Emir R x Unaniem) van M.J.W.H. Roes en M.J. Helmink het van reservekampioen Blue Jeans FN (Bonaire x Casco) van Fabiënne Berns en Naomi Kok. Extra Spicy beschikt over veel bloeduitdrukking. Hij kan goed stappen en galoppeert makkelijk aan. In draf vielen de schoudervrijheid en balans op. Blue Jeans mist iets uitstraling, maar beschikt over een goede draf en galop. Hij draafde met veel houding. E

Dressuurpony’s

Pronk Stable’s Totalinda. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de drie jaar en oudere dressuurpony’s deden de kampioen en reservekampioen nauwelijks voor elkaar onder. De driejarige Pronk Stable’s Totalinda (Totilando x Pilgrim’s Red) kreeg de sjerp omgehangen. De merrie is zwart, langgelijnd, heeft een prachtige kap en heel veel uitstraling. In bweging heeft ze kracht, afdruk en veel balans. Lars Pronk en Esther van den Berg fokten haar uit een Duitse rijpony.

Aan elkaar gewaagd

Reservekampioen werd de vijfjarige Ziva Royal Fortuna ZH (Cosmopolitan D x Manpower Ludinga) van fokkers en eigenaren fam. Kreuger-Hesselink en Rianne Langeveld. Hij kreeg net zoals Totalinda 85 voor exterieur en beweging met 90 voor houding. Bij het overkampen bleef ze net iets minder gesloten lopen dan Totalinda. Vaderhoeve’s Loulou (v. Leun Veld’s Winston Jr.) werd bij de driejarigen als tweede geplaatst.

Spring- en allroundpony’s

Liebharts Dream Girl. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de driejarige en oudere spring- en allrounders werden weinig pony’s aangeboden. De zesjarige Liebharts Dream Girl (Del Estero x The Breas My Mobility, fokker Rolf Liebhart) van Forelock’s Arabians werd kampioen. Een royaal ontwikkelde merrie met een aansprekend exterieur, die zowel in beweging als bij het springen ruim voldoende overtuigde.

Ponyveulens

Vooral in de richting springen/allround waren de ponyveulens goed vertegenwoordigd. Daar werd Hertogh Moedhar van Pajda (Harvey’s Dream of Gold x Kristall van Orchid’s) van fokker Jagoda Pajda kampioen. Het hengstveulen draafde met veel afdruk en houding en beschikt over een aansprekend front. Ook kan hij heel goed stappen. In galop mag hij nog wat meer buiging in de sprong ontwikkelen.

Sweet Dreams BD BS beste merrieveulen

Bij de zeven merrieveulens eindigde de complete en goed bewegende Sweet Dreams BD BS (Reekamp’s Slogan x Spoekedammetjes Nick) van Demi Bouhuisen vooraan. In de kampioenskeuring had het piepjonge veulen (geboren op 30 mei) de pijp leeg en werd het als tweede geplaatste merrieveulen Charly Brown van de Nieuwe Dijk (Ti Amo van Prinseveld x Knock Out, fokker Sandra Nieuwendijk) van Gert en Alice Naber-Lozeman als reservekampioen gekozen.

Dressuur ponyveulens

Ace van de Vaderhoeve. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de dressuur ponyveulens werd Ace van de Vaderhoeve (A New Story x Hesselteich’s Golden Dream) van fokkr mw. T.M.T. van der Heiden met maar liefst 90/90 kampioen. Een heel chique hengstveulen met drie zeer goede gangen, met daarin veel houding en schakelvermogen. Reservekampioen werd het merrieveulen Cava SH (FS Clarimo x FS Champion de Luxe) van de fam. Slotboom. Ook een heel elegant veulen met een goede zelfhouding, die bergop beweegt met een mooi voorbeengebruik.

Bron: Persbericht