NRPS-keuring regio Noord: Dressuurkampioen van Expectation PS

Op de NRPS-keuring van regio Noord, de laatste van het seizoen, konden juryleden Jan van Beek en Lovelyn van Gerven veertien sterpredicaten uitreiken aan de driejarige en oudere merries, met zowel bij de paarden als de pony’s een absolute topper in de dressuurrichting. Expectation PS, die recent bij het KWPN al twee CK-kampioenen bracht, tekende op deze NRPS-keuring ook voor het vaderschap van de kampioen.

Savannah Pieters Door

De driejarige Tovi Lina PQH (Expectation PS x Dettori, fokker A. Palsma) van Collin Collewijn trok bij de paarden aan het langste eind. Dit is een goed ontwikkelde, fantastisch gemodelleerde en zeer goed dravende merrie. Ze verdiende 85 voor exterieur en 80 voor de bewegingen (met 8,5 voor de draf). De reservetitel was voor Tillâtre (Bon Joker x Negro) van Jolanda Schimmel.

Dressuurpony’s

Koploper bij de dressuurponymerries was Pronk Stable’s So in Love (Golden Star G x Wayland Cranberry) van Lars en Esther Pronk. Ook zij scoorde 85-80, en 85 voor haar enorm ruime en krachtige draf. De reservekampioen bij de pony’s was de zwarte Oosterhoek’s Dewi (Reitland’s Bon Coeur x Nia Domo’s Bolero) van fokker Vera Oosterhuis.

Pronk Stable’s So in Love (v. Golden Star G). Foto: NRPS/Arjen Schilperoord

Spielberg levert spring/eventing-kampioen

De kampioen bij de springen/ eventingpaarden was de zesjarige Salyda (Spielberg x Florencio I, fokker T.M. de Boer) van Anna Sabrina van Zoest. De driejarige cremello merrie Texas Carlee’s Nilaya (Fizz Silver Fame x Cream On Top) van fokker Vicky Larsen is reservekampioen geworden.

Bij de allround pony’s ging de titel naar de vijfjarige Rona SK (Cassanova du Bois x Zip, fokker Fam. Soethout-Koopman) van Femke Akkerman.

Dressuurveulens: Drie keer raak voor Familie Post

In de buitenbaan stonden Lotte Bax en Arjen Bekkers om alle veulens te beoordelen. Voor de familie Post (Hengstenstation Ritta Hoeve) werd het een bijzondere dag, want hun drie dressuurveulens lieten alle concurrenten achter zich en moesten het in de kampioenskeuring opnemen tegen elkaar. Alle drie zijn ook aangewezen voor de Nationale.

Feelivia (v. Secret Lover). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Succes voor Fortuyn

Extra bijzonder was dat de schitterende kampioen Feelivia (Secret Lover x Love For You) dezelfde moeder heeft als de NRPS-hengst Fortuyn (v. Fürst Dior), van wie de eerste veulens nu reservekampioen en derde geplaatst werden.

De reservekampioen is Frankie (Fortuyn x Fontaine TN). Dit hengstveulen beschikt over veel front en een correcte bovenlijn. Het hoogbenige merrieveulen Fewitta (Fortuyn x Lexicon) stond derde.

Spring/eventing-veulens

Bij de springen/ eventingveulens gingen de regionale titel en het reservekampioenschap naar afstammelingen van jonge hengsten. De kampioen Don’t Panic Triple H (Don’t Ask x Thunder van de Zuuthoeve) van Wilfred Harke en Peter Huisman is een mooi gemodelleerd en goed ontwikkeld hengstveulen.

Don’t Panic Triple H (v. Don’t Ask). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Reservekampioen werd het merrieveulen Wicked Flower (Havinga’s Cristiano van de Valckenborg x Osmium) van fokker Anneke van der Veen-Hamminga.

Ponyveulens

Bij de ponyveulens werden aansprekende kampioenen aangewezen in de disciplines dressuur, allround en springen. Een balletje elastiek was Elomahoeve’s Boy (Gruyter’s Bruno Mars x Berktzicht Rob) van Hedwig van Dellen, de kampioen van de springponyveulens met verrassend goede bewegingen. De reservekampioen werd Pepper van de Ponderosa (Steerwolde’s Dark Pleasure x Conprice).

Elomahoeve’s Boy (v. Gruyter’s Bruno Mars). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

De langgelijnde Jagger (Job x Bovrie’s Jack Sparrow) van Nienke Dijkstra kreeg de hoogste eer bij de allround gefokte veulens. De reservekampioen Paradiso (Veenstra’s Popcorn x Klein Roderijs Cocktail) kreeg bij het lineair scoren hogere cijfers, maar had in de kampioenskeuring de pijp helemaal leeg. Dat had alles te maken met zijn piepjonge leeftijd (23 juni).

Jagger (v. Job). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Dressuurveulenkampioen werd Golden Power (Golden Star G x Heidehof’s Hero) van Wiesje Gils. Dit palomino veulen van 27 mei waardeerde zich juist verder op in de kampioenskeuring. Reservekampioen van de grote rubrieken was Moneypenny Weering (Veenstra’s James Bond x Le Matsjo) van R. Lanting.

Golden Power (v. Golden Star G). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht