NRPS-keuring regio West: Dressuurkampioen van Le Formidable

Op de NRPS-keuring van regio West in Assendelft werd Phenomenal Beauty (Le Formidable x Krack C, fokker Claudia Braxhoofden) van Gita Hoogers tot kampioene van de dressuurpaarden gehuldigd. Bij de veulens leverden So Unique en Landino VDL de kampioenen.

Dressuurkampioene Phenomenal Beauty doet nog jeugdig aan, maar is correct en liet zich in beweging zeer goed zien. Vooral in de draf vielen de aansprekende beentechniek en mooie houding op. De merrie draafde met ruimte, een zeer actief en goed ondertredend achterbeen en veel zweefmoment. De galop had evenveel kwaliteit, in stap zou ze meer mogen schrijden.

So Unique levert veulenkampioen

Samsam van Nieuwland (v. So Unique). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Samsam van Nieuwland (So Unique x Dark Dressed Man) van fokkers J.N.M. Zandvliet en mw. S. Zandvliet-Gans werd kampioen bij de dressuurveulens. Een goed ontwikkeld veulen met veel bot. In het type is zijn spring-achtergrond nog te herkennen en hij toonde souplesse en handigheid in de galop, maar in de ruime draf toonde hij het mooie voorbeengebruik en de souplesse die van het dressuurpaard wordt verlangd.

Miss Trouble TA aan kop

Miss Trouble TA (v. Landino VDL). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Miss Trouble TA (Landino VDL x Kasparow) van Tessa Arisz kreeg de titel bij de springen- en allround-gefokte veulens. Een langgelijnd merrieveulen met veel type, dat ruim en zuiver stapte en met veel lossigheid en lichaamsgebruik kan draven. Dit veulen kreeg later ook de extra prijs van de regio voor het beste rijpaardveulen.

Dressuurpony’s

Bij de pony’s in de dressuurrichting overtuigde de driejarige Kastanje’s Lieke (Datin AT x Idzard) van mw. P. van den Ende-Lageweg. Een merrie met een aparte kleur (wildkleur-smokey black) en een mooi dressuurmodel, die heel goed kan stappen: vlijtig en goed door het lichaam. De draf was ruim en krachtig, maar zou nog wat meer bergop mogen zijn. De galop kwam niet helemaal uit de verf, doordat de merrie wat onder de indruk was van de entourage.

Overtuigende veulens

The Mickle’s Golden Moon (v. Geronimo Taonga). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de dressuur-gefokte ponyveulens werd de palomino The Mickle’s Golden Moon (Geronimo Taonga x Dimmans Edward) van fokker M.J. Groote en Pronk Stables kampioen. Een heel compleet hengstveulen met een prachtig type en mooi front, dat in draf echt ging ‘zitten’ en de hemel in klom. Ook reservekampioen CK Habiba’s Ayala (El Maymoun x El Mariachi ox) van Coby Kroon maakte indruk. Een langgelijnd veulen met een apart mooi hoofd. In de draf veel ruimte en beentechniek, de galop kwam niet uit de verf.

Spring- en allround pony’s

Bachir (v. BS Mashallah ox). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de pony’s springen- en allround ging de kampioenstitel naar de vierjarige ruin Bachir (BS Mashallah ox x Lobeke ox, fokker Fam. F.C. Vink) van Yassamin Elouariachi. Een mooie pony met een goed rijtype, de rug mag nog wat meer bespiering ontwikkelen. Draven en galopperen kan hij goed en bij het springen was hij attent en toonde voldoende techniek en overzicht. Ook viel op hoe bijzonder braaf en constant deze pony alles deed wat er van hem werd verwacht.

Veulens

Ivanhoe (v. Havehoeve’s Igo). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de pony’s in de spring- en allround-richting werd Ivanhoe (Havehoeve’s Igo x Power and Paint) van A. Spruit aan kop geplaatst. Een chique veulen met een mooi front, dat ook in de bweging kon overtuigen.

Bron: Persbericht