NRPS-keuring regio Zuid: Veulenkampioenen van Vitalis en Lord of Farming

Op de NRPS-keuring regio Zuid in De Mortel waren de pony's in de meerderheid, maar bij de paarden konden ook vier kampioenen worden gekroond. Bij de veulens gingen de titels bij de dressuurveulens naar Vanilla Ice (Vitalis x Sorento) van Paula Koolen en bij de spring- en eventingveulens naar de KWPN-gefokte Talent VK (Lord of Farming x Q. Breitling LS) van Gerrit van Kemenade.

Lady Floriante (v. Formidable). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de eventinggefokte paarden werd de driejarige Anukiya’s Peppercorn (Sir Grand Cru x Oscar, fokker Ellen Soterings-Smits) als kampioen gehuldigd. Een royaal belijnde, evenredig gebouwde merrie met veel souplesse in de beweging, die bij het springen vooral veel vermogen toonde. Bij de dressuurpaarden werd de grootramige, zevenjarige Lady Floriante (Formidable x Emilion, fokker Ina Mulder-van Dam) van Nienke de Haas kampioen. Ze staat goed in het rechthoeksmodel. In stap gaat ze over veel bodem, de ruime draf mocht wat lichtvoetiger.

Dressuurpony’s

Melissa (v. Davinci du Bois). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de dressuurpony’s werd de driejarige Melissa (Davinci du Bois x Nucari) van Harrie Melis als kampioen gehuldigd. De langgelijnde merrie beschikt over een zeer goede stap en draafde los met veel techniek in de benen en een mooie zelfhouding. Reservekampioen Nova van de Beekerheide (Neptune van de Beekerheide x Conrad SR) van Jan van Beek kon in de meeste opzichten wedijveren met de kampioene, maar uiteindelijk gaf de betere stap van Melissa de doorslag.

Spring- en allround pony’s

Bij de spring- en allround gefokte pony’s werd Missy (Kristall van Orchid’s x Priory Prickle, fokker W. Schellekens) van Pamela van Hemert aan kop geplaatst. Zowel in beweging als bij het springen overtuigde ze en ze beschikt over een mooi evenredig exterieur. Reservekampioen werd de handige Koetsiershoeve Charisma (PAV Schlaufuchs x Messenger van de Koetsiershoeve).

Ponyveulens

Only HighClass (v. Orlando). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Het beste spring- en allround ponyveulen was de elegante en best bewegende Only HighClass (Orlando x First Stayerhof’s Ramzi H) van Coby Verbeek. De chique George van de Maasduinen (Gin Fizz F x Viva la Bam) van Jos Janssen werd reservekampioen. Een veulen met lengte in het lichaam, veel ras en een mooi front. De deftige Sophiah (FS Next Diamond x Idzard) werd kampioen bij de dressuurveulens. De reservetitel ging hier naar May Lady WNE (Monaco WNE x Hafodyrynys Braveheart) van Elke Roelofs.

Bron: Persbericht