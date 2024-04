NRPS keurt vier nieuwe hengsten goed

De hengstenkeuringscommissie van het NRPS is woensdag 24 april bij hengstenhouders geweest voor advieskeuringen en kwam terug met vier nieuw aangewezen hengsten: drie dressuurhengsten (Treviso VDL (v.Totilas), Perfect Secret (v.Secret), Final Dream (v.Fontaine TN) en de springhengst Aston VDL (v.Aganix du Seigneur Z).

De foktechnisch zeer interessante driejarige Aston VDL (stm. 1.69m) werd gefokt bij en is nog eigendom van Van de Lageweg. De Aganix du Seigneur Z-zoon kreeg van de jury 90 punten voor het springen. De commissie omschrijft Aston VDL als volgt: “Een sterk gebouwde hengst met een krachtige galop. Springen doet hij met heel veel overzicht, een goede instelling en veel vermogen.”

Veel sport in moederlijn

Aston VDL komt uit de rechtstreekse lijn van de beroemde Qerly Chin, met een aaneenschakeling van 1.60m paarden in de pedigree. Moeder Derly Chin de Muze (v.For Pleasure) heeft zelf op 1.60m niveau gepresteerd en heeft hiernaast nog drie nakomelingen op dit niveau plus haar dochter Killer Queen (v.Eldorado vd Zeshoek TN) in het 1.70m, die in 2023 in de GP van Aken tweede werd onder Daniël Deusser. Tweede moeder Mom’s Werly Chin de Muze (v.Nabab de Reve) is zelf in het 1.50m springen uitgebracht. Ze heeft drie goed gekeurde zonen, drie nakomelingen in het 1.60m springen, een nakomeling in het 1.65m en nog drie 1.50m springpaarden gegeven. Derde moeder Qerly Chin (v.Chin Chin) heeft vier nakomelingen in het 1.60m, waaronder de inmiddels 25-jarige Walnut de Muze (Harry Smolders).

Aston VDL (v.Aganix Du Seigneur Z) Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Treviso VDL

De driejarige Totilas-zoon Treviso VDL (stm. 1.70m), eveneens in eigendom van de VDL, ontving dit voorjaar ook al zijn goedkeuring in Meckelenburg Reserve Sieger. Hij werd gefokt bij Zuchthof Kelle (Jutta Kelle) in Duitsland. Moeder Lady Imke (2010) stamt af van de Trakehner hengst Imperio, die als vijfjarige zilver won op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden en een jaar later Bundeschampion was bij de zesjarigen. Naast Treviso VDL heeft de merrie nog één nakomeling gegeven, geboren in 2018. Tweede moeder Lady Devinya (v.De Niro) bracht twee goed gekeurde zonen waaronder de Grand Prix-hengst Jazzmate (v.Jazz), goed gekeurd bij Westfalen en Oldenburg. Eén van haar succesvolle kleinzonen is Furst Willem PSG (v.Furst Heinrich). Derde moeder Ladys-Rubin (v.Rubinstein I) is de moeder van de NRPS-goedgekeurde GP dressuurhengst Dreamcatcher.

“Een interessant gefokte, mooi in het rechthoeksmodel staande chique hengst, die opwaarts is gebouwd en altijd bergop beweegt. Daarbij beschikt hij over veel schakelvermogen. Hij beweegt makkelijk, met veel kracht in een mooie houding”, aldus de jury, die de hengst 85 punten gaf voor de beweging in het algemeen.

‘Prachtig front’

De vierjarige schimmelhengst Perfect Secret (stm. 1.71m) is goedgekeurd in Oldenburg en gefokt door Alex van Silfhout en Cadre Blanc BV, eigenaar van Van Silfhout Horses BV. Voor zowel beweging als exterieur scoorde hij 80 punten en kreeg de volgende beoordeling: “Perfect Secret is een zeer aansprekende hengst met enorm veel uitstraling en een prachtig front. Hij beschikt over een heel goede galoppade en kan goed stappen met veel lichaamsgebruik.”

Moeder Jive (v.Expression) en grootmoeder Selva (v. Ferro) hebben beiden Z2-dressuur gelopen. Overgrootmoeder Eville (Pion x Gold Dollar x Pilatus, Westf. stam 284) presteerde in de Z1 dressuur. Selva blonk uit als fokmerrie, zij leverde ook Eros (Grand Prix-dressuur met Lyndal Oatley), de Lichte Tour-paarden Denzel en Gloria, en Highfive (ZZ-Zwaar). Eville bracht vier Z2-dressuurpaarden en een 1.30m springmerrie.

Perfect Secret (v.Secret) Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Jeugdige Final Dream

De driejarige Final Dream (stm.1.72m) is gefokt door Team Nijhof en A.G. Flierman en is eigendom van Van Silfhout Horses BV. Moeder is Kenna, een volle zus van de KWPN-goed gekeurde hengst Firestone (v.Johnson), die in het verleden is uitgebracht door Joyce Lenaerts. Hun volle zus Elfi behaalde 81,5 punten in de EPTM en scoorde maar liefst 95 punten voor draf op de KWPN-stamboekkeuring. Op de KWPN Hengstenkeuring viel Firestone op door zijn model en extra bewegingen, wat hem de reservetitel in de KWPN Kampioenskeuring opleverde. Vervolgens scoorde Firestone 82,5 punten in het KWPN-verrichtingsonderzoek.

De commissie gaf hem 85 punten voor de beweging en 80 voor exterieur. “Final Dream is een aansprekende, nog jeugdige hengst met een mooi type en een fijne instelling. Stappen doet hij met veel kracht, en de draf valt de draagkracht en het enorm sterke en goede achterbeengebruik op.”

Final Dream (v.Fontaine TN) Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht