NRPS keurt zes hengsten goed bij Stal van de Sande

De hengstenkeuringscommissie van het NRPS heeft een bezoek gebracht aan Stal van de Sande en daar zes hengsten goedgekeurd. Het gaat om For Ferrero (For Romance x Don Crusador), die met Kim Koolen uitkomt in het ZZ-Zwaar, de 5-jarige Mister Diamond (Sir Donnerhall x First Final), de 4-jarigen Night Shadow (Guardian S x Florencio), Next Level (Jarville x Prestige) en de For Ferrero-zonen Nirvano (mv. Charmeur) en Nescio (mv. Osmium).

Commissievoorzitter Gert Teunissen was opgetogen zo’n collectie interessante, echte fokhengsten te kunnen verwelkomen en Peter van de Sande liet weten blij te zijn met de start van een nieuwe samenwerking, die naar zijn zeggen hopelijk tot in lengte van jaren zal voortbestaan.

Sport meer info dan test

Van de Sande: “Ik geniet ervan om de hengsten te zien opgroeien, ze te zien rijden. Ik besef ook dat er op deze jonge leeftijd heel wat op ze af komt, en wil dat de impact aanvaardbaar blijft. De manier waarop het NRPS de aanleg van de hengsten test, spreekt mij aan. De jonge paarden worden veel minder zwaar belast. Ze staan gewoon thuis en ontwikkelen zich onder hun eigen ruiter, waardoor ze veel minder stress te verwerken krijgen. Het gaat in eerste instantie om de aanleg, en die is goed te beoordelen als een commissie ze één keer per maand te zien krijgt. Daarna moet het toch in de sport gebeuren. De sport geeft veel meer info dan een test van 21 of 35 dagen.”

Hengstenkeuring NRPS

De zes hengsten zijn eerder aangewezen c.q. goedgekeurd bij KWPN en verschillende buitenlandse stamboeken. Twee andere 3-jarigen van Van de Sande zijn ook KWPN-aangewezen, en staan op de deelnemerslijst voor de reguliere hengstenkeuring van het NRPS, volgende week donderdag en vrijdag in Ermelo.

Bron: Persbericht NRPS