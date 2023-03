NRPS nakeuring: nog drie hengsten aangewezen

Op de nakeuring van het NRPS heeft de commissie nog een dressuurhengst, een springpony en een allround ponyhengst geaccepteerd. Het zijn Patrick (v. Glock's Toto Jr.), Cappuccino van Paemel Z (v. Casal ASK) en Nonstop van Isala (v. Nightfever II).

Ook de drie nieuwe hengsten zullen zich, onder voorwaarde van de gebruikelijke eisen (veterinair, DNA en moederrapport) presenteren op de Hengstenshow van 25 maart in Dronten.

Dressuurhengst Patrick

Aanvankelijk werd alleen een aantal ponyhengsten aangeboden voor de nakeuring, maar op het laatste moment kwam daar de patent bewegende Patrick bij, een 3-jarige zoon van Glock’s Toto Jr. uit de elitemerrie Winkelien IBOP (dr), prestatie-fok, PROK (Sir Sinclair x Amor x Pericles xx). De wijdvertakte merrielijn staat bekend als de Karin-merriestam en heeft al talloze internationale en nationale spring- en dressuurpaarden en goedgekeurde hengsten gebracht. Grootmoeder Carolien keur, preferent, prestatie-fok bracht in combinatie met springhengsten het ISP Stoerlee (v. Bruggraaf), een 1.35m en twee 1.20 springpaarden. Met dressuurhengsten bracht ze o.a. Zorro (Sir Sinclair, Lichte tour) en het ZZ-Licht dressuurpaard Bravoure (v. Sandreo). Van derde moeder Olien ster, preferent, prestatie-fok (v. Pericles xx) zijn zestien nakomelingen geregistreerd en daarvan zijn er vijf keur, preferent en prestatie-fok. Uit haar nafok zijn verschillende springpaarden bekend die op het hoogste niveau hebben gesprongen, en dressuurpaarden tot Lichte Tour niveau. Fokker van Patrick is H. Lohuis.

Springpony

De aangewezen springpony Cappuccino van Paemel Z heeft de stokmaat van 1.48 m., maar is helemaal springpaard gefokt met Casal ASK x Darco x Randel Z, uit de Belgische Flaute BWP prestatiemerrielijn 35. Dit is een prestatierijke merrielijn met vele goedgekeurde hengsten. Daaronder de BWP-Ambassadeur Cicero van Paemel uit de grootmoeder van Cappuccino. Deze merrie, Rendez-Vous van Paemel Z (v. Randel Z), heeft zestien nakomelingen waarvan vier goedgekeurde zonen. Naast Cicero zijn dat de Van Paemel-hengsten Esperanto, Kingston en Cassanova. Cicero en Kingston springen 1.60 m, en halfzus Hawai van Paemel komt ook uit op dat niveau. Derde moeder Grannie (v. Graphit) is de grootmoeder van verschillende 1.60 m springpaarden. De 4-jarige Cappuccino is een evenredig gebouwde pony, van wie het hoofd wat meer uitstraling had mogen hebben. Voor de springponyfokkerij is hij bloedinteressant, zowel op papier als met zijn instelling, techniek, afdruk en vermogen. Uiteraard blijft het een experiment maar ook een mooie kans voor de springponyfokkers van het NRPS die, na stempelhengsten Zodiak (ook helemaal paard gefokt) en Kanshebber, een nieuw fenomeen goed kunnen gebruiken. Fokker is Stoeterij van Paemel BVBA van de fam. Van Eeckhoudt.

Cappuccino van Paemel Z. Foto: Sandra Nieuwendijk

Allround pony

Een echte NRPS-ponyhengst met een mooi hoofdje en veel bloeduitstraling, die goed kan bewegen en ook een nette sprong weet te maken, is de 3-jarige Nonstop van Isala. Vader Nightfever II heeft bij de pony’s op het hoogste niveau gesprongen en verschillende EK’s gelopen. Ook zijn vader Nightstar III sprong internationaal. Moeder Isala’s Nuage keur, prestatie-sport is in korte tijd naar het Z-springen gereden en daarna de fokkerij gaan dienen. Haar vader King Kadanz keur, preferent, prestatie-sport&fok was in zijn tijd als dekhengst een grootheid met sportieve successen in ZZ-springen én Z2 dressuur. Moedersvader Krimh ox (stm. 1.56 m) heeft ZZ-springen, Z2-dressuur en Z-eventing tussen de paarden gelopen en naast zijn zoon Kanshebber nog veel meer toppony’s nagelaten. Nonstop’s grootmoeder Isala’s Solène keur, preferent, prestatie sport&fok (mv. Sonny af Højmark) was aan de hand Nationaal kampioen van het NRPS, en ze bracht vijf ster-, een keur- en twee prestatie-sport nakomelingen. Ook is zij de moeder van de goedgekeurde ponyhengst Isala’s White Gold (v. Leuns Veld’s Winston Jr.), die in januari j.l. is geslaagd voor zijn verrichtingsexamen. Fokker van Nonstop: Anita Veenhof.

Nonstop van Isala. Foto: Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht NRPS