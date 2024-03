NRPS-Nakeuring: nog vijf ponyhengsten erbij

De NRPS-commissie heeft op de nakeuring op Hengstenhouderij Brinkman nog vijf ponyhengsten aangewezen voor de derde bezichtiging op 23 maart.

Alle vijf waren aangemeld als allround ponyhengsten en lieten zich goed tot zeer goed zien bij het vrijspringen en vrij bewegen. De driejarige zonen van Rotherwood Bowman en Hattrick Collin maakten bij het springen dusdanig veel indruk, dat in overleg met de (mede)eigenaar Erik Braat van Stal het Gruyter is besloten ze als springponyhengst op te nemen.

Springkwaliteiten

“Dit mede omdat we ons ook in de springrichting willen profileren, terwijl we op de zeer vruchtbare hengstenkeuring van vorige week vrijwel alleen dressuur- en allround pony’s hebben kunnen aanwijzen. En deze twee hebben volgens Joost Siemerink, onze springspecialist in de commissie, dusdanig veel springkwaliteiten dat het recht doet aan deze hengsten”, vertelt commissievoorzitter Bernard Pleyter.

Springen

De zoon van Rotherwood Bowman (mv. Brouwershaven Diamond Hit, fokker C.M. Martens-Oldenhuis) van Stal het Gruyter liet zich op het straatje al goed zien in draf, en los bewoog hij lichtvoetig en met een mooi voorbeengebruik. In de galop kracht en heel veel balans. Bij het springen begon hij iets geforceerd, maar bouwde goed op met afdruk en snelle reflexen.

Hengst uit sterke moederlijn

De zoon van Hattrick Collin (mv. Brummerhoeve’s Levi H) van fokker Stal het Gruyter en mede-eigenaar B.D. van der Haar komt uit een sterke moederlijn met veel sport en keuringsresultaten, waar ook o.a. Gruyters Bruno Mars uit voort komt. Het is op en top een sportpony, zowel in exterieur als manieren, die met heel veel instelling en inzet springt.

Allround

De driejarige Buddy (Beauty W x Lance, fokker G.J.A. Meesters) van H.J.H. Arts is een mooi gemodelleerde pony die zich los opwaardeerde in de beweging, waarbij hij een mooie zelfhouding aannam. Bij het springen toonde hij een mooie techniek en veel afdruk en lichaamsgebruik, maar had iets aanmoediging nodig. Hij imponeerde met name op de laatste sprong.

Elegante pony

De eveneens driejarige Heide’s Berg Stanley (Nieuwmoed’s Milord x Nia Domo’s Bolero, fokker M.M.G. van Gerven) van Stal Nieuwmoed is een elegante pony die beschikt over veel souplesse en lichaamsgebruik, en bij het springen extreem veel lichaamsgebruik aan de dag legde.

Appaloosa-hengst

De appaloosa-hengst Isala’s Linus (Leuns Veld’s Winston Jr. x Krimh ox) van fokker Suzanne Miezgiel wordt dit jaar vier. De volle broer van de NRPS-goedgekeurde Isala’s White Gold komt uit een stam die al veel sport heeft voortgebracht. De mooi getekende hengst moet nog wat meer bespiering in de bovenlijn ontwikkelen en zou iets meer pony-uitstraling mogen hebben, maar in de beweging maakt hij veel front en bewoog met kracht en macht. Springen doet hij met een heel mooi lichaamsgebruik en veel overzicht, en hij bukt goed.

Bron: Persbericht