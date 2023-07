NRPS Noord: Veel kwaliteit bij de ponyveulens

De NRPS-keuring van de regio Noord is met bijna 80 deelnemers de grootste regionale keuring van het seizoen. Er waren veel goede veulens en een flink aantal aansprekende stermerries. Bij de volwassen merries waren de kampioenen van Datin AT, Carrick, Emerson en Emir R. Bij de veulens waren de kampioenen van Nilay van de Beekerheide, Reitland’s Bon Coeur B, Eldorado vd Zeshoek en Olivier.

Van de driejarige en oudere dieren die daarvoor in aanmerking kwamen, werd tweederde ster. Deze merries zijn welkom op de Nationale keuring op 16 augustus, naast de aangewezen eerste premie veulens. Bij de pony’s in de verschillende disciplines waren dat er acht, oftewel eenderde van het aanbod. Bij de paarden kregen alle springen/

eventing gefokte veulens en vier van de zeven aangeboden dressuurveulens een uitnodiging voor de Nationale. Het totaal aan eerste premies was bij de pony’s 21 stuks (van de 25), bij de paarden kregen alle veulens een eerste premie.

Ponyveulens dressuur

Er werden 17 ponyveulens aangeboden in de dressuurrichting, en dat leverde een fantastische kampioenskeuring op. De kampioen en reservekampioen waren allebei hengstveulens uit bewezen NRPS-merrielijnen. Kampioen Nox van de Oldehof is een elegante zoon met veel uitstraling van Nilay van de Beekerheide uit Sannah ster (De Goede Ree’s Alwin x Le Matsjo x Morgenland’s Fabian, uit de NRPS-Jolanda merrielijn van Melessen). Nox beweegt lichtvoetig en heel makkelijk, en beschikt over zeer veel schakelvermogen. Een veulen dat zowel voor beweging als exterieur 90 punten scoorde. Fokker en eigenaar H.J. Baving. De reservekampioen Droomland (v. Steerwolde’s Dark Pleasure) komt uit de voorlopig keurmerrie Tirana (Klein Roderijs Cocktail x Le Matsjo x Gomel ox, NRPS-Wendela merrielijn) van een bekende leverancier van veulenkampioenen, A.J.M. Elema. Droomland is een chique veulen met veel uitstraling en een aansprekend front, dat in navolging van zijn moeder op zeer elegante wijze kan bewegen. De twee koplopers van de merrieveulens dressuur moesten in de (verregende) kampioenskeuring genoegen nemen met plaats drie en vier, maar deden in kwaliteit niet onder voor hun mannelijke collega’s. Derde stond Isabella (v. Winton) uit de voorl. keur merrie Milka V (The Breas My Mobility x Conceicao) van A. Oosterveld. Zij werd gevolgd door Goldy’s New Pleasure HH (Steerwolde’s Dark Pleasure x Orchard Boginov x Morgenland’s Andor; haar overgrootmoeder Sonjahof’s Pallatin is de moeder van Le Matsjo), fokker/eigenaar Double H Stable.

Lois Lane. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk.

Ponyveulens springen/ allround

Bij de springen/ allround gefokte ponyveulens zijn er ook vier aangewezen voor de Nationale, met als kampioen het zwarte allround merrieveulen Loïs Lane (Reitland’s Bon Coeur B x FS Champion de Luxe x Van Gogh) van Jerina Hofsink. Een heel compleet veulen met een mooi type, veel front en zeer correcte basisgangen. De reservekampioen was Kentucky M (Veenstra’s Krack x Morgenland’s Fabian x Apollo, wederom uit de Jolanda merrielijn) van Hans Melessen. Een hengstveulen dat dezelfde punten scoorde als de kampioene (85-85) en eigenlijk net zo veel recht had op de titel: heel veel ras en uitstraling en een mooie bergopwaartse houding, zowel op stand als in de beweging. Derde in de kampioenskeuring stond een andere jonge Veenstra’s Krack: Kaiser van de Lage Landen (mv. Cassanova du Bois x Idzard, NRPS-Allison merrielijn) van Dennis Roossien. De vierde plaats in de kampioenskeuring was voor Kamaia A.N. (Messenger van de Koetsiershoeve x Castlerock x Carl) van Albertine Nannings, die nog twee veulens uit haar merriestam beloond zag met een eerste premie.

Her Royal Highness. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk.

Dressuurpony’s

Vier driejarige en vier oudere ponymerries kregen de ster, en worden (net als alle ‘sterren’) automatisch op de Nationale verwacht om mogelijk voorlopig keur te worden. De kampioene van de dressuurpony’s, de driejarige Her Royal Highness DK ster (v. Datin AT) van Demy Kurstjens kreeg de nodige concurrentie te verduren, maar won het op haar type en enorme uitstraling. Ze heeft een mooie bovenlijn en beweegt met veel ruimte in een goede houding. De langgelijnde merrie komt uit dezelfde moeder als de goedgekeurde hengst His Royal Badness DK, Nina van de Beekerheide keur, prest.sport (Neptune van de Beekerheide x Kooihûster Folkert, NRPS-Coco Valrosa merrielijn).

De reservekampioen is de opmerkelijk gefokte 4-jarige Koetsiershoeve Beauty Dancer ster (v. Comm’s Forest Dille), de moeder is een paard (Sandreo x Cabochon x Epigoon). In beweging deed zij niet onder voor de kampioene, qua type kon ze nog niet helemaal overtuigen. Fokker en eigenaar is Raymond Kamphuis.

Koetsiershoeve Carridle Diddle. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk.

Pony’s springen/ allround

De kampioensversierselen van de drie jaar en oudere pony’s springen en allround gingen naar de driejarige Koetsiershoeve Carridle Diddle ster (Carrick x Mentos x Kantje’s Ronaldo) van Raymond Kamphuis. Een fijne complete pony, interessant gefokt met een springpaard uit een super springponymerrie. Techniek en reflexen zijn goed, maar op de lage hindernissen van de keuring hoefde ze zich niet in te spannen. Het is te verwachten dat deze merrie nog meer met de schoft omhoog gaat springen zodra het wat hoger wordt. Reservekampioen Oililly ster (Jonker’s Jayden x Kielshoop Honeyhill x Vita Nova’s Hannassie, geb. 2019) van K. van den Borne-Hartlief liet zich in vrijheid goed zien, zowel in beweging als op de sprong. In het exterieur kon ze iets minder overtuigen, maar de ster heeft ze toch verdiend.

Forwhitefeet-C. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk.

Dressuurpaarden

De dressuurveulens van de rijpaarden waren in de minderheid, maar dat geldt zeker niet voor hun kwaliteit. De kampioen Forwhitefeet-C is een zeer compleet merrieveulen met een prachtig front, veel lengte in de hals en een zeldzaam goede manier van bewegen: gedragen, met veel kracht en schakelvermogen. Collin Collewijn fokte dit visitekaartje met Olivier uit Edelfeet JC ster (Schumacher x Ronaldo x Ixion x), en het was niet de eerste keer dat hij bij het NRPS succes had met deze merrie(lijn). De reservekampioen van de dressuurveulens was het hengstveulen Glammy’s Twinkle van het Hunzedal, een nog jonge zoon (17 juni) van Glamourdale uit de Arabo-friese merrie Vloor-Ynte van het Hunzedal prest.sport (Yk Dark Ynte x Jacob 302) van R. van den Bos. Een veulen met een heel aansprekend front en veel uitstraling, dat heel sterk kan bewegen. Als derde in de kampioenskeuring mocht Peru’s Chi-Mai opstellen, een vos-panterbont merrieveulen gefokt met Fynch Hatton x Peru’s Yismerai van de fam. R. Dijkstra. Voor fokker Collin Collewijn was het vandaag dubbelop, want in de andere ring werd zijn 10-jarige Inini T prest.sport ster gemaakt en als kampioen gehuldigd. Deze Z2-dressuurmerrie stamt van Emerson x Goodtimes x Pretendent, merrielijn 75, en werd gefokt door G. Talsma. Een mooi langgelijnd paard met een iets arm bespierde bovenlijn (waarschijnlijk door het zogen) dat met veel houding, balans en takt draafde. Er werden maar weinig drie jaar en oudere dressuurmerries aangeboden, maar er kon wel een mooie reservekampioen worden aangewezen: O’desseygranta SAG ster (Incognito x Jazz x Acteur) van Teake Eringa en Irma Leenman. Een attente merrie met een sprekend type, die in een goede houding bewoog. De bovenlijn zou mooier aangesloten mogen zijn, en in de beweging hield ze zich wat vast in de rug.

Inini T. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk.

Springen/ eventing paarden

Het aantal springen- en eventing gefokte paarden was ook niet groot, maar het veld was wel heel sterk. Net als bij de dressuurveulens kwam een juweel van een kampioen naar voren, die 90-90 scoorde en voor het NRPS echt een visitekaartje is: Eragon FH, zoon van Eldorado van de Zeshoek uit de Nationaal kampioensmerrie van 2022, Excellent FH (Verdi x Korsar II) van Mark van der Stouw en Linda van der Stouw-van Wijk. Een mooi rondgedraaid veulen met heel veel ras en uitstraling, dat goed kan stappen en beschikt over een uitmuntende galop. De reservekampioen is het merrieveulen Texas Carlee’s Nilaya (Fizz Silver Fame x Cream on Top x Los Angeles) van Vicky Larsen, een aansprekend veulen met een mooi front, dat goed kan stappen en met veel lossigheid haar bewegingen toonde. Er werd één oudere merrie (eventing) aangeboden, de 5-jarige Nouaragranta SAG (Emir R x Bright Speed x Candy Surprice) van Teake Eringa en Irma Leenman. Zij kreeg de ster en werd daarmee kampioen. Een merrie met een lange hals en buitengewoon mooie schouderpartij. Bij het springen toonde ze ruim voldoende techniek en vermogen, maar zou

achter nog wat royaler mogen openen.

Eragon FH. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk.

Nouaragranta SAG. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk.

Bron: Persbericht NRPS