NRPS: Ponyhengst Le Duncan JK geslaagd voor na-examen

De ponyhengst Le Duncan JK (Le Matsjo x Heidehof’s Don Diego) is zaterdag op het na-examen van het NRPS geslaagd voor zijn verrichtingsonderzoek. Op de eerste examen dag begin januari bleek hij niet fit, waardoor hij zijn examen op een later moment aflegde.

De vijfjarige allrounder is gefokt door N. Hofstra en in eigendom van JK Stables. Hij is één van de laatste zonen van de overleden sport- en keuringsponyleverancier Le Matsjo. Met een constante cijferlijst behaalde hij nu een score van 75,0 punten met in het zadel Jody Bakker.

Klik hier voor het rapport

Bron: NRPS