NRPS regio Midden: Veulenkampioenen van Lowlands en Bokito van de Woestenheide

In Lunteren werd het keuringsseizoen van het NRPS afgetrapt met de regio Midden. Bij de dressuurveulens werd So Incredible (Lowlands x Arlando) van fokker Joyce Does tot kampioen gekroond, bij de spring- en allroundveulens kreeg Blockbuster van het Grote Blaar (Bokito van de Woestenheide x Bodinus) van A.J. Postma-Kamphorst de sjerp omgehangen.

Dressuurkampioene So Incredible heeft een heel mooi model, een prachtige hals, correct fundament en extra bewegingen. Reservekampioen werd de evenredig gebouwde Sjolitha (Vaderland x Spielberg) van Geriette Aret-Kramer.

Uitzonderlijk goede draf

Blockbuster van het Grote Blaar (v. Bokito van de Woestenheide). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de spring- en allroundveulens was Blockbuster van het Grote Blaar net zo’n excellente vertegenwoordiger van zijn fokrichting als de dressuurkampioene. Een sterk veulen met veel uitstraling, die – zeker voor een springpaard – uitzonderlijk goed kan draven. In galop hield hij zich nu wat vast. Zijn moeder Harla-W bracht in 2018 al een nationaal kampioensveulen van Casago. Reservekampioen werd Fairtrade FN (King Kashmir TN x Casco) van Fabiënne Berns en Naomi Kok.

Waardige kampioen

D&R Sportpony’s Bariska SK (Beauty W x Zip) van C. en H. Soethout-Koopman werd een waardige kampioen van de dressuurponyveulens. Een compleet veulen met een sprekende voorhand en zeer veel beweging. Reservekampioen Dazzling Dancer (Dance Star AT x Idzard) van Hans Verwijst met zijn mooie hoofd en aansprekende halsvorm kan ook heel goed bewegen, maar mocht net iets meer souplesse tonen.

Veulens van Forsyth Junior Z aan kop

Bij de springpony’s staken de veulens van Forsyth Junior Z er met kop en schouders bovenuit. Kampioene Angel (mv. Prins Alfred) is een mooi rassig veulen met een correct fundament, goede schouderligging en makkelijke, losse bewegingen. Halfbroer First Jumper van de Ponderosahoeve (mv. Nightfever II)van Elise Teunissen-Weijs is een sterk gebouwd veulen met een mooi front, dat met veer en souplesse bewoog. Een kleine bemerking op de bovenlijn was de reden dat hij als tweede mocht opstellen.

Sterpredicaat voor Verdi TN-dochter

Excellent FH (v. Verdi TN). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

De springpaarden werden goed vertegenwoordigd door kampioen Excellent FH (Verdi TN x Korsar II, fokker L. van der Stouw-van Wijk) van Mark van der Stouw. Deze merrie is Z springen + 4 en heeft nu ook het sterpredicaat ontvangen. Een sterk gebouwd paard dat makkelijk beweegt, met een bemerking op de iets toontredende stand van het voorbeen.

Ponykampioen

Shiny (v. Leuns Veld’s Winston). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de pony’s ging het kampioenslint en de deken naar de heel aansprekende palomino Shiny (Leuns Veld’s Winston Jr. x Fergie) van fokker Arita Kraak. In draf maakte zij uiteindelijk goed gebruik van het achterbeen en kreeg dan ook 90 punten voor dit onderdeel. Een heel mooie merrie die echt uitblinkt in de beweging en de ster dubbel en dwars verdiende.

Uitnodiging nationale keuring

Reservekampioen werd Charming Girl van de Ponderosahoeve (Orchard Boginov x First Stayerhof’s Ramzi H) van Elise Teunissen. Deze merrie is Z dressuur bij de paarden en heeft op deze keuring bij haar eerste veulen een eerste premie gekregen. Ze is uitgenodigd voor de nationale keuring om daar het keurpredicaat in ontvangst te nemen.

Bron: Persbericht