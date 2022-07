NRPS regio West: Indrukwekkende dressuurkampioen van Gladiator

Op de NRPS keuring regio West waren alle kampioenen waardige vertegenwoordigers van hun fokrichting en leeftijdsklasse. Op één na werden alle driejarige en oudere merries ster verklaard. Ronduit indrukwekkend was het optreden van de driejarige dressuurkampioene Gwen (Gladiator uit oud-nationaal kampioene Kalista v. Nespresso) van Pauline en Lambèrt van Nispen-Knols.

De 1,68 m hoge Gwen is een prachtige verschijning. Ze beschikt over hard beenwerk en draafde met veel buiging in het spronggewricht. In de galop had ze wat last van spanning, maar bleef daarbij toch mooi in de verbinding bewegen. De juryleden Sjoertje Hakvoort en Bart Waninge gaven de bruine merrie 80 punten voor zowel het exterieur als de beweging.

Reservekampioen

De reservekampioen is de achtjarige Maxima Bakker (Brandon x Santiago) van mw. T.N. Bakker. Een merrie die iets kortbenig aan doet, en in de functionele draf wat meer zelfhouding mocht tonen. Haar ruim en lichtvoetig bewegende hengstveulen Ruben Dowan Bakker (v. Racoon) kreeg op deze keuring een eerste premie.

Springen

De charmante kampioene van de springpaarden kon dusdanig overtuigen dat ze 85 punten verdiende voor de springonderdelen. Hannaleine G (v. Grand Slam VDL) is een correct gebouwde merrie met veel front, die in beweging ook correct is, en goed kan schakelen in de galop. Bij het springen toonde ze voldoende techniek, veel vermogen en goede reflexen, waarbij ze achter voldoende opende. Van de moeder Madaleine G (Baldwin B x Vasco) is bekend dat de nakomelingen lang door groeien; zelf stopte Madaleine ook pas met groeien na haar achtste jaar, aldus Truus Kloppenburg, die samen met haar man Bert als fokker te boek staat. Eigenaresse van Hannaleine G, die momenteel nog de stokmaat van 1.60 m laat noteren, is Isis Zijlstra.

Pony’s

De kampioenstitel van de dressuurpony’s ging naar de veertienjarige Ilana (Krimh ox x Nørlunds Mr. Swing King, fokker J.J. Koekoek) van Y. Kirschenmann. Een fijne pony, bovengemiddeld correct, die zich bewezen heeft in de sport en over een fijne stap en draf met veel takt beschikt. Vanwege het sportpredicaat had zijn ontheffing voor het vrijbewegen, dus de galop is niet beoordeeld.

Luna

De ponykampioen springen/ allround is de vijfjarige Luna (Gin Power x Idzard, fokker Jan Dekkers) van Bonnie Wolf. De aansprekende valkmerrie is voldoende langgelijnd, heeft een iets kort kruis en het middenstuk doet wat gezonken aan. Draf en galop zijn correct met veel houding. Het springen was ruim voldoende voor een allround pony; wanneer ze rustig in kwam, toonde ze overzicht en voldoende techniek.

Rijpaardveulens

Milford Sound. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Twee beste dressuurgefokte veulens konden zich laten huldigen als kampioen en reserve. Milford Sound (v. Milford) van fokker Yasmin Koopman-Kalkhuis kreeg maar liefst 85 punten voor de beweging (75 voor exterieur), een mooi, groot veulen met veel potentie als sportpaard. Hij draafde echt de berg op en kan daarbij goed schakelen. De galop is mooi gesloten. Het type had iets chiquer mogen zijn.

Reservekampioen van White Dream GF

Ook de reservekampioen Winston AM (White Dream GF x Formidable) van fokker Ina Mulder-van Dam had iets meer uitstraling mogen hebben (met name in het hoofd) en moest in beweging een fractie toegeven op de kampioen. Niettemin waren zijn verrichtingen goed voor 80 punten.

Goed ontwikkeld veulen

Colourful Dolly WM. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

In de springrichting kon nota bene een bruin platenbont merrieveulen (Caesar ter Linden x Warrant) van Wesley Mulder als kampioen worden gehuldigd. Een fijn en mooi veulen, goed ontwikkeld en met uitstraling. In de kampioenskeuring liet ze zich net wat beter zien dan de reservekampioen Whisper It (Winston x Kasparow) van L. Berk, maar gezien zijn goede galop en aansprekende exterieur deed die maar heel weinig onder voor de uiteindelijke kampioene. Ponyveulens

Ponyveulens

Yoko Ono HW. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Ook bij de ponyveulens kreeg Bonnie Wolf een kampioen gehuldigd, dat was de palomino Yoko Ono HW (Don Cremello du Bois x So You Know). De negenjarige Imagine is met haar 1,60 m niet de grootste, maar leent zich prima om in combinatie met ponyhengsten sterke ponyveulens met een mooie kleur te fokken. Yoko Ono heeft een goed type en is mooi in verhouding. Ze kan fijn draven, zou daarbij nog wat meer door de rug mogen bewegen. Ze is goed ontwikkeld en heeft de uitstraling van een paard.

Echt ponytype

De reservekampioene Fudge Deluxe MT (Cassanova du Bois x Wengelo’s Ricardo) van fokker M.K.H. van Tilburg is bijna een maand jonger en vertegenwoordigt een echt ponytype, waardoor het in de kampioenskeuring een beetje appels met peren vergelijken was. Voor exterieur kregen beide veulens 75 punten, maar Yoko Ono toonde iets meer kwaliteit in de beweging.

Bron: Persbericht