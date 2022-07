NRPS regio Zuid: Harley VDL en Depay leveren kampioenen rijpaardveulens

Op de NRPS keuring regio Zuid tekende Harley VDL (Heartbreaker x Carthago) voor het vaderschap van de kampioene van de spring- en allroundveulens. Deze Holy Moly (mv. Sorento) van fokker Paula Koolen was één van de topveulens van de keuring. Bij de dressuurveulens werd Davinci Fortuna (Depay x Rubin Royal) van Corné van Herwaarden kampioen.

De kampioen van de dressuurveulens werd de best bewegende Davinci Fortuna. Van Herwaarden fokte het veulen uit de door zijn vader gefokte hengst Depay (Don Joe x Hohenstein I). Met zijn gedragen draf en goede galop had Davinci Fortuna een streepje voor op de reservekampioene Give Me a Fairytale Gyiena JVR (Giano x Fürstenball) van Christie Jolink, maar in type was dit merrieveulen hem de baas. Ook de reservekampioene kan goed draven, maar mocht achter nog wat scherper aantreden en liet weinig galop zien.

Davinci Fortuna (v. Depay). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Holy Moly

Spring- en allroundkampioene Holy Moly is een zeer aansprekend, luxe merrieveulen met een mooie kap, die in draf echt ging ‘zitten’ en met veel afdruk en buiging in de gewrichten galoppeerde. Bij reservekampioene Estrella B (Landino VDL x Cantos) van C.A.G. Brouwers-Slegers viel de souplesse en lossigheid in de bewegingen op, maar dit veulen bleef daarbij achter hoog.

Goede verhoudingen

Kwajongen (v. Kasanova van Klaverborch). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de spring- en allround-gefokte ponyveulens eindigde ook een aansprekend veulen op kop: Kwajongen (Kasanova van Klaverborch x Idzard) van Adri van Esch. Echt een plaatje: goed in de verhoudingen, heel mooie schouder, goede bovenlijn en veel souplesse en zelfhouding in de beweging. De reservekampioen is het zeer correcte en fijn bewegende merrieveulen Fairytale FN (New Edition x Don Cremello du Bois) van Fabienne Berns en Naomi Kok.

Rassig merrieveulen

Bij de dressuurponyveulens stond Nightsky Nalah (Dance Star AT x FS Pearcy Pearson) van Hans Verwijst bovenaan. Een zeer rassig merrieveulen met een prachtig hoofdje, dat als een balletje elastiek door de baan danste. De stap was opvallend ruim met veel lichaamsgebruik. Ook de reservekampioen Samira van Stal Farmers Pride (Heer Orchard Bolshoi x Star van Vreeburch) van C.M.M. van Oosterhout beantwoordt qua type aan die beschrijving, maar in de ruim voldoende beweging bleef zij hoog in het kruis.

Goede kampioenen

In aantal waren de rijpaarden duidelijk in de minderheid en bij de driejarige- en oudere in beide fokrichtingen viel zowel het aantal als de algemene kwaliteit tegen. Maar de kampioenen en reservekampioenen zijn goed. Kampioen bij de springpaarden werd I’m Lady van de Berendskamp (Chester Z x Hickstead) van E. van Steenbergen.

Nora BK aan kop

Nora BK (v. Gruyter’s Bruno Mars). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

De driejarige Nora BK (Gruyter’s Bruno Mars x First Stayerhof’s Ramzi H) van J.P. Brands was de beste bij de spring- en allround-gefokte pony’s. Reservekampioen werd Nina van Equi Center (Kasanova van Klaverborch x Irakion, fokker Mirjam Bekkers) van Maris Scheers.

Titel voor zestienjarige B Impressed

Bij de dressuurpaarden stond de zestienjarige B Impressed van de Teugenaar (Discovery x Weyden, fokker S. van de Kamp) van Sharon van Berkum bovenaan. Bij de dressuurpony’s werd Champ of Daily JVDB (FS Champion de Luxe x Isarco) van Stal Jessica van den Berg kampioen, reservekampioen werd Indy du Bois (Don Carino du Bois x FS Golden Moonlight, fokker A.C.M. van den Bosch) van Nina Hoogendijk.

B Impressed van de Teugenaar (v. Discovery). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht