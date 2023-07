NRPS thuisinspectie: zes paarden en twee pony’s ster

NRPS-Juryleden Trudy Houwen en Jan van Beek zijn op woensdag 12 juli naar de Zuidwesthoek van Nederland gereden voor keuring op locatie. Bij Stal Koningshoek in Rockanje werden merries en veulens van eigen fokkerij en fokkers uit de (wijde) omgeving beoordeeld. Dit leverde een stermerrie en tien veulens met een eerste premie op. Bij Jacco van Dijke in Borssele kregen alle merries de ster, en de drie aangeboden veulens een eerste premie.

In Borssele lieten zich zes rijpaardmerries aan de hand en in vrijheid beoordelen. Zij hadden alle zes de kwaliteiten die juryleden bij een dressuurpaard graag zien. Met het sterpredicaat zijn Kaiserin KS (v. Belissimo), Osogracious (v. Trafalgar), Miss Dior KS (v. Four Legends KS), Musiena (v. Gunner KS), N1 Chanel KS (v. Gunner KS) en N-Cigale (v. Four Legends KS) automatisch aangewezen voor de rubriek voor voorlopig keur op de Nationale.

De eerste drie hadden een veulen bij de voet en kregen allen een eerste premie. Ook werden ze uitgenodigd om mee te doen op nationaal niveau. Daarnaast kwam de Z2-dressuurpony Jelly Bloemendaal voor stamboekopname naar Borssele en werd beloond met de ster. Zij heeft al een eerste premie veulen gebracht en beschikt over het prestatie-predicaat.

Rockanje

In Rockanje werden tien veulens en drie veulenboekmerries aangeboden plus twee merries voor opname in het hulpstamboek. Daarvan kregen vier veulens een eerste premie en uitnodiging voor de Nationale: Chagall van Jikke ter Haar, en Koningshoek Double Date, Koningshoek Disaronno, en Koningshoek Rosé Gold van de gastvrouw Ingrid Kooistra. Alle merries werden opgenomen in het stamboek, Klein Roderijs White Rose kreeg de ster en is daarmee uitgenodigd om op 16 augustus naar de NK in Lunteren te komen.

