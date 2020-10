NRPS verhuist begin 2021 naar nieuwe locatie

Nu de nieuwe plannen voor het Hippisch Centrum in Ermelo langzaam meer vorm krijgen, heeft het NRPS besloten om rond april volgend jaar een nieuwe locatie te betrekken. "De situatie in Ermelo is redelijk onzeker voor de komende twee jaar en we hebben als stamboek besloten om het niet af te wachten" vertelt vice-voorzitter Gerard Schuttert. "Wij zien goede kansen om ons als stamboek ook beter te profileren op een nieuwe locatie en zijn in een vergevorderd stadium met een ander paardensportcentrum centraal in het land."

“Het Nationaal Hippisch Centrum is de officiële verhuurder van het huidige stamboekkantoor van onder meer het NRPS, het AVS (Arabisch Volbloed Stamboek) en de Bond van Hengstenhouders. Zij hebben per 1 januari 2021 formeel onze huur opgezegd, maar we mogen gewoon blijven, op basis van per maand opzegbare contracten” legt Schuttert uit.

Commerciële activiteiten

“De verhuurder wil de handen vrij hebben om hun plannen voor nieuwbouw te kunnen ontwikkelen en uitvoeren de komende jaren. Ze mikken op het ontwikkelen van meer commerciële activiteiten op het terrein.” Schuttert zegt keurig behandeld te zijn door de verhurende partij en de redenatie ook te begrijpen.

Alternatief

“Als alternatief is ons aangeboden om de nieuw te bouwen ruimtes te betrekken die voorheen gebruikt werden voor de ponykampen, bij De Stee. Op het moment dat we die vernieuwde gebouwen zouden betrekken, zouden de huren ook flink omhoog gaan” bevestigt Schuttert. “Wij vinden het echter een vrij onzekere situatie en hebben besloten om het niet af te wachten.”

Profileren

De vice-voorzitter gaat verder: “Als stamboek zien wij kansen om ons elders te profileren, los van Ermelo.” Het nieuwe huurcontract is nog niet getekend, maar het stamboek heeft wel vergevorderde plannen voor een verhuizing. “Waarschijnlijk gaan we in april of mei verhuizen” besluit Schuttert.

Bron: Horses.nl