NRPS Verrichtingsonderzoek: 97 punten voor Trafalgar-zoon en 87,7 voor Brantzau VDL-hengst

Het NRPS Verrichtingsonderzoek 2021-2022 zit er op. Na de twee examendagen (die overigens live te volgen waren en ook terug te zien zijn) en de drie beoordelingsdagen kwamen de bij het KWPN in de eerste bezichtiging gestrande This is Naqueen (v. Trafalgar) van J. van der Meijden uit Zuilichem en Bokito van de Woestenheide (v. Brantzau VDL) van Danny Schaper uit Ommen als toppers uit de bus. De dressuurtopper This is Naqueen scoorde maar liefst 97 punten en Bokito kwam op 87,7 punten.

In totaal slaagden vijf springhengsten, veertien dressuurhengsten en een eventinghengst bij de rijpaarden. Bij de pony’s werden twee dressuurpony’s, een springpony en een allrounder goedgekeurd.

This is Naqueen: vijf 10-en

This is Naqueen (Trafalgar x Samba Hit I x Norway) was met afstand de dressuurtopper. Hij kreeg maar liefst vijf 10-en (voor de draf, de rijdbaarheid, de aanleg als dressuurpaard, de werkwilligheid en gehoorzaamheid & evenwichtigheid). Verder was er een 9,5 voor de galop, de houding & balans, het atletisch vermogen en het schakelvermogen. Het ‘laagste’ cijfer kwam op het rapport voor de stap, een 9.

Zijn rapport zegt: “This is Naqueen is een zeer compleet dressuurpaard met veel uitstraling. This is Naqueen heeft zich gedurende het onderzoek met veel overtuiging gepresenteerd. […] De testamazone vindt This is Naqueen een zeer getalenteerd dressuurpaard met een fijn bewegingsmechanisme die een zeer goed gevoel gaf in alle gangen. This is Naqueen heeft veel power en loopt met veel balans.”

Klik hier voor het rapport

Hengstenkeuringskampioen S’Next Generation

De NRPS Hengstenkeuringskampioen S’Next Generation (Secret x Vitalis x Donnerhall) kwam op het op één na hoogste puntentotaal met 85,3 punten. De hengst van Wilma Wernsen en Deejay Horses kreeg onder andere 9’s voor de rijdbaarheid, de aanleg als dressuurpaard, de werkwilligheid en de gehoorzaamheid & evenwichtigheid.

Klik hier voor het rapport

Everest, Elton Sollenburg, Pinot Noir d’Or én Mac Madison

Niet veel daar voor onder deden de schimmelhengst Everest (v. Especial) van Gertjan van Olst met 84,7 punten, Elton Sollenburg (v. Electron) van Adri Zekveld met 83,7 punten en de Painted Black-zoon Pinot Noir D’Or van E.G.W. Arend met 83,3 punten.

Ook de fokkers die de KWPN-aangewezen Mac Madison (v. Ferdinand) gebruikt hadden in 2020 kunnen opgelucht ademhalen, de hengst heeft nu – na het stranden in het KWPN-verrichtingsonderzoek – een NRPS-dekbrevet op zak. Hij slaagde met 74 punten.

Bokito van de Woestenheide

Bij de springhengsten was Boktito van de Woestenheide (Brantzau VDL x Dexter R x Hemmingway) van fokker Danny Schaper de topper. Op zijn rapport staan twee 9,5-en (werkwilligheid en gehoorzaamheid & evenwichtigheid), zes 9’s (afdruk, techniek, atletisch vermogen, vermogen, rijdbaarheid en aanleg springpaard) plus een 8,5 voor de galop.

De op een na hoogste springpunten (82) kwamen op naam van Diamond Blue VDL (Diamant de Semilly x Mr. Blue) van de VDL Stud.

Pony’s: Ducati du Bois en Messenger van de Koetsiershoeve

Bij de pony’s waren de hoogste dressuurpunten (82) voor Ducati du Bois (v. Diamond Touch) en de hoogste springpunten (80,3) voor Messenger van de Koetsiershoeve (v. Merlijn van den Bisschop).

Alle punten en rapportages

Klik hier om dag 1 van het examen terug te kijken (springhengsten en pony’s)

Klik hier om dag 2 terug te kijken (dressuurhengsten)

Bron: Horses.nl