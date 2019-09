NRPS verrichtingsonderzoek van start met 10 paarden en 4 pony’s

Op de eerste beoordelingsdag van het NRPS-verrichtingsonderzoek presenteerden tien rijpaard- en vier ponyhengsten zich aan de commissies. Daarbij zes dressuurhengsten en vier springhengsten, waaronder een elfjarige die zich al in het 1m40 heeft bewezen.

De vijf dressuurhengsten zijn Creedence (Crosby x Dimaggio, mede-fokker M. Streppel uit Lemelerveld) en Gregory (George Clooney x Lord Leatherdale) van Gertjan van Olst, en de eveneens door hem gefokte vijfjarige Evegro (Everdale x Negro) die al sinds de hengstenkeuring van 2017 in Finse handen is. Verder Dai Ko Myo TF (Dante Weltino x Rhodes Scolar, fokker Tam Farm Dressage in Hinesburg) in eigendom van Martine Labee uit Horssen en Grand Libero BK (Grand Galaxy Win x Gribaldi) van fokker/eigenaar comb. Y. van Kessel en A. Boersma uit Berghem. Via een advieskeuring kwam de 3,5-jarige Lennon (Glamourdale x Jazz x Havidoff), gefokt door H. Vertriest en eigendom van Van Olst Horses naar het verrichtingsonderzoek.

Springhengsten

De aanwezige springhengsten waren Coupe Germany (Coupe d’Or x Quasimodo Z), fokker H. Ramsbroch, Menslage en eigenaar Stal Bles, Babberich, Budweiser (Berlin x Matterhorn), fokker G.W. F.Woudenberg, Maarsbergen en eigenaren Oostelaar Horses uit Luttenberg en MP Olthof Horses uit Zieuwent, Qlano (Quintus x Celano) gefokt door gebr. Janssen uit Loo en eigenaar De Havikerwaard in De Steeg en de 11-jarige Cash-Maker van de Laarse Heide Z (Chin Chin x Cantus) van Zandbergen uit Zundert, die al 1.40 m parcoursen heeft gelopen.

Ponyhengsten

Deelnemende pony’s zijn No Limit SW (Nightfever II x Meonbury Peter Rabbit) gefokt door J.G. Smit uit Beuningen en eigendom van Koopmans uit Abbega, Koploper (Kanshebber x Diplomat) van fokker/eigenaar Silvestris Hof in Nijkerk, Damon du Bois (Don Cremello du Bois x Dornik B) van fokker/eigenaar A.C.M. van den Bosch uit Herwen, en Veenstra’s Krack (Veenstra’s Grapjas x Orchard Red Prince) van fokker/eigenaar Eric Veenstra uit Nuis.

Bron: NRPS