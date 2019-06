NRPS voert Elite-predicaat in

NRPS-merries die het keur- en röntgenpredicaat bezitten, zowel paarden als pony's, hebben voortaan recht op het predicaat Elite. Dat heeft het stamboek bekend gemaakt. De eigenaar van de merrie kan dit sinds 1 juni aanvragen bij het NRPS.

Helemaal automatisch gaat dit dus niet, maar voor leden zijn er geen kosten aan verbonden. Voorwaarde is dat de merrie al keur is, en goedgekeurd op de röntgenfoto’s. Merries die komend keuringsseizoen keur worden en goedgekeurd zijn/worden op de röntgenfoto’s, komen aansluitend in aanmerking voor het elitepredicaat.

Sport en nakomelingen

Voor het keurpredicaat moet een merrie het sterpredicaat hebben behaald. Daarnaast moet zij onder het zadel beoordeeld zijn: ze moet in de ABOP een voldoende score hebben behaald of beschikken over het predicaat Prestatie-sport. Bovendien moet zij minimaal één nakomeling met een eerste premie hebben voortgebracht.

Is aan al deze eisen voldaan, dan wordt ze op de Nationale keuring aan de hand beoordeeld op haar exterieur en bewegingen en daar beslist de jury of het keurpredicaat daadwerkelijk wordt verleend. Hiervoor moet de merrie dus eerst op een regionale keuring worden aangeboden, en daar doorverwezen worden naar de Nationale.

Bron: NRPS