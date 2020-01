NRPS-voorzitter Ronald Funke Küpper stopt er mee

Op de Algemene Ledenvergadering van het NRPS in november 2019 heeft NRPS-voorzitter Ronald Funke Küpper te kennen gegeven dat hij in het voorjaar 2020 aftredend zou zijn en niet meer herkiesbaar. Nu heeft Funke Küpper laten weten al vanaf heden niet meer beschikbaar te zijn voor het NRPS, wel zal hij zich in gaan zetten voor de Koepel Fokkerij. Er is nog meer leegloop: drie bestuursleden treden af en zijn niet herkiesbaar.

Op de Ledenvergadering werd ook medegedeeld dat Caroline Brandes tussentijds was afgetreden, en dat Gerrie Hogenbirk in het voorjaar aftredend is en eveneens niet herkiesbaar. De NRPS-penningmeester, Bouke Hovinga, heeft ook aangegeven te stoppen als bestuurslid, maar toegezegd nog wel de cijfers van 2019 te verzorgen. De functie van Ronald zal worden waargenomen door Gerard Schuttert, de vice voorzitter, totdat er een nieuwe voorzitter is gekozen.

Bestuur bestaat uit drie personen

Het Algemeen Bestuur bestaat sindsdien nog uit drie mensen: Gerard Schuttert, Liesbeth Bonder en Marjolein Gerritsen.

Nieuwe bestuursledewn

In het laatste NRPS-Nieuws van 2019 stond al een oproep voor nieuwe bestuursleden, te weten een voorzitter en een algemeen lid, belast met sponsoring. Nu zoekt het NRPS een nieuwe penningmeester. Het stamboek doet een oproep: ‘Vriendelijk verzoek aan iedereen die dit leest, om de schouders eronder te zetten en rond te kijken of u iemand kent en geschikt acht, om voor te dragen voor één van deze functies!’

Bron: NRPS