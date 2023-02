NRPS wijst zestien ponyhengsten aan

De hengstenkeuringscommissie van het NRPS heeft uit een ruim aanbod aan ponyhengsten in totaal zestien jonge hengsten goedgekeurd, onder voorbehoud van alle gebruikelijke veterinaire en DNA-testen. Onder de goedgekeurde hengsten tien dressuurhengsten, drie springhengsten en drie allroud hengsten.

Bij de springhengsten was Furioso B.R. (Forsyth Junior Z x Zimba van de IJsseldijk, fokker E. Bonder-van Vulpen) één van de opvallendste hengsten. De mooie, goed bewegende pony met veel uitstraling viel op met zijn techniek bij het vrijspringen. Ook goedgekeurd werden de New Forest-hengsten KCT’s Toto (Gruyter’s Bruno Mars x Justic H.R, fokker P.T. Smith) en Kantje’s Post Man (Kantje’s Lester x Kantje’s Carter, fokker Erik van de Rakt).

Dressuurpony’s

Harvey’s Dream of Gold. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de dressuurhengsten viel Harvey’s Dream of Gold (Hesselteich’s Golden Dream x Don Cremello du Bois, fokker Twan van Erp) op met zijn extra uitstraling en bergopwaartse bewegingen. Kort voor de keuring werd hij al in Duitsland goedgekeurd en geprimeerd. Ook opvallend waren de presentaties van Donatello van ’t Molenbosch (D-Power AT x Vlegel, fokker Ruud Sanders) en Le Golden Gambler R.W. (Le Matsjo x Gomel ox).

Ook aangewezen werden de dressuurponyhengsten:

Madam’s Milord (Beauty W x Wester Aikema’s Nando, fokker G.P. Kapma)

Daimu NVF (Dating AT x Manchester United, fokker ZG Glaubitt)

Jupiter JV (His Royal Badness DK x Klein Roderijs Cocktail, fokker W.G.B. van de Ven)

Nilo (FS Numero Uno x FS Champion de Luxe, fokker Inga Bulle)

Anjershof Guy (Veenstra’s Krack x Kielshoop Honeyhill, fokker B.H. Harms)

Den Ostrik’s Keizer (Dallmayr K x Kraneveld’s Kadans, fokker M. Duyts & H.V. Dijk)

Diamond of de King WE (Double Diamond AK x Halifax, fokker Heinz-Günther Heidrich)

Allround pony’s

Magic Mexx Gipsy B-K. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de allround pony’s imponeerden Magic Mexx Gipsy B-K (Machno Carwyn x Grand Slam VDL, fokker Bibi-Kim Kortrink), Orchid’s Colorado (Kristall van Orchid’s x Marnehoeve’s Everest, fokker Carla van der Laar) en Niandro JVDB (FS Numero Uno x Orchard Red Prince, fokker Stal Jessica van den Berg).

Bron: Persbericht