Met ingang van 1 januari 2023 valt de paspoortuitgave van het Nederlands Ezelstamboek onder het NRPS. De Vereniging het Nederlandse Ezelstamboek (VNE) is een vereniging voor fokkers en ezelliefhebbers met of zonder ezels.

De ezelvereniging is in Europa het erkend moederstamboek van het ras Mediterrane Miniatuur ezel en de Nederlandse ezel. Eerder was dit stamboek ondergebracht bij het KVTH (stamboekvereniging van Trekpaarden en Haflingers).

Bron: NRPS