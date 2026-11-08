Oranje, Mac Miller en Superstar CVT toegelaten tot NRPS-verrichtingsonderzoek, 5 hengsten vallen af

De tweede beoordeling van het NRPS verrichtingsonderzoek op 5 en 6 november heeft alsnog goedkeuring opgeleverd voor drie nieuwe dressuurhengsten. Daarnaast heeft de commissie afscheid genomen van twee dressuurpaarden en een springhengst. Eén ponyhengst had de eerste beoordeling gemist, en presenteerde zich nu voor het eerst.

Savannah Pieters Door

De nieuwe hengsten zijn geaccepteerd middels een zadelkeuring, die gelijk gold als eerste beoordeling van het verrichtingsonderzoek. Deze drie, en de nieuw toegevoegde ponyhengst, kunnen de gemiste oktoberdag compenseren op de inhaaldag in januari.

Nieuwe hengsten

De nieuwe hengsten zijn Oranje (Opoque x Fürst Romancier, fokker Esmarina van Gelder), Mac Miller (McLaren x Vitalis, fokker A. de Pouw) en Superstar CVT (Next Romancier x Five Star, fokkers Joop van Uytert en Ab Barneveld).

Oranje

De driejarige hengsten Oranje en Mac Miller staan beide geregistreerd op naam van Reesink Stallions. De reeds in Oldenburg goedgekeurde Oranje is een imponerende hengst om te zien. Hij is sterk gebouwd en liet zich op het straatje zeer overtuigend zien. Daarna maakte hij onder het zadel van Kim Alting indruk met zijn drie zeer goede gangen.

Mac Miller

Mac Miller is gefokt uit een halfzus van de NRPS- en KWPN-goedgekeurde hengst Mister Diamond (v. Sir Donnerhall I) en het internationale Grand Prix-paard Amicella (v. Ampère) van Andrew Gould, die bekend staat als moeder van Valverde NRW. Mac Miller beschikt over veel uitstraling. Onder het zadel van Evi van Rooij onderscheidde hij zich met zijn schakelvermogen en aansprekende voorbeengebruik.

Mac Miller (v. McLaren). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Superstar CVT

De vierjarige Superstar CVT werd eerder bij het KWPN aangewezen. Hij is gefokt uit de moeder van de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-hengst For Gribaldi en diens volle zus Daula II, die met Daniëlle Heijkoop internationaal Lichte Tour liep en vervolgens met Demi Haerkens actief was in de para-dressuur.

Superstar CVT viel op met zijn fraaie silhouet en presenteerde zich onder het zadel met een mooie houding in zijn drie goede gangen. Hij werd goedgekeurd en mag zijn weg vervolgen in het verrichtingsonderzoek, waarbij de commissie zei te hopen dat de hengst in de loop van het onderzoek nog sterker gaat worden.

Superstar CVT (v. Next Romancier). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Tweede zadelpresentatie: Twee dressuurhengsten naar huis

De dressuurhengsten die zich op 5 november voor de tweede keer onder het zadel presenteerden aan de commissie, hebben zich goed ontwikkeld sinds de eerste beoordeling begin oktober. De commissie heeft echter doorgeselecteerd en hierbij is het doek gevallen voor Detroit (v. Desperado) en Fynch Albrecht van het Huthof (v. Fynch Hatton). “Deze hengsten hebben bepaalde vorderingen en een nette verrichting laten zien, maar konden vandaag niet voldoende overtuigen om over te gaan naar de derde ronde”, legde dressuurspecialist Joyce Lenaerts uit. “Met een nette verrichting is een hengst niet automatisch ook geschikt om de fokkerij vooruit te helpen, en dat is wel waar wij naar streven: hengsten die rondom kunnen overtuigen.”

De hengsten die wel in de derde beoordeling worden verwacht, zijn naast de drie nieuwe hengsten:

Tweede zadelpresentatie: Doek valt voor Cavalier Russe Z-zoon

Bij de springpaarden is om dezelfde reden afscheid genomen van een hengst, namelijk Colorado de la Russe SB (v. Cavalier Russe Z). In de derde beoordeling op 7 en 8 december worden de overgebleven zes springpaarden verwacht en daar kijkt de commissie naar uit: “Dan neemt zoals gebruikelijk een gastruiter plaats in het zadel en het is altijd interessant welke bevindingen dat oplevert. Vandaag hebben we de hengsten heel goed kunnen testen en beoordelen”, aldus springspecialist Joost Siemerink. “Wat opviel was de rijdbaarheid en de concentratie van de hengsten om steeds bij de les te blijven.”

De deelnemers aan de derde beoordeling:

Tweede zadelpresentatie: Ponyhengst Bowmans Stargazer stroomt in

De vier ponyhengsten die voor de tweede keer aanwezig waren, hebben zich in een maand tijd goed ontwikkeld. Ze lieten een aansprekende verrichting zien en kregen waar nodig nog wat huiswerk mee. Het groepje van vier werd vandaag aangevuld met Bowmans Stargazer (Rotherwood Bowman x Brouwershaven Diamond Hit), die vorige keer niet aanwezig kon zijn en de gemiste dag begin januari zal inhalen.

Naast Stargazer komen de volgende hengsten naar de derde beoordeling met de gastruiter:

Kwajongen (Kasanova van Klaverborch x Idzard)

McDreamy (Nieuwmoed’s Mr. Darcy x Call me Mister Handsome)

Oké Kantje’s Space Jam (Borgerhof’s Orion x Berkhof’s Higgledy Piggledy)

My Djoker HPH (Asterhof’s Magic Gold x Krachtpatser).

Bron: NRPS/Bewerkt door Horses.nl