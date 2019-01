Oud BWP-man Boudewijn Schepers komt NRPS-commissie versterken

Boudewijn Schepers maakte 18 jaar deel uit van de BWP-hengstenkeuringscommissie en was jaren voorzitter van die commissie. In zijn periode als hengstenkeuringscommissievoorzitter groeide het BWP uit tot één van de succesvolste springpaardenstamboeken. Nu komt Schepers de NRPS-hengstenkeuringscommissie bijstaan als adviseur. Dat maakt het NRPS bekend in een persbericht.

“Om nog beter aan te sluiten bij de eisen van de sport en wensen van onze leden, de merriehouders, zijn we verheugd dat de hengstenkeuringscommissie, bestaande uit de heren Gert Teunissen, Dick Groenewoud en Jan van Beek, gebruik kan maken van de expertise van twee adviseurs”, schrijft het NRPS. Adviseur bij de dressuurpaarden is Joyce Lenaerts, die vorig jaar ook al werd ingevlogen op de hengstenkeuring. Vorig jaar vervulde springruiter Patrick van der Schans die taak bij de springpaarden, nu is het dus Boudewijn Schepers.

Nieuwe herkeuringscommissie

De herkeuringscommissie is in zijn geheel nieuw van samenstelling. De voorzitter is Alfons Koerhuis en de leden zijn Gerdia Doflsma en Tony Zwienenberg. Ook de herkeuringscommissie wordt versterkt door twee adviseurs: Jan-Willem Majoor, al vele jaren betrokken bij het NRPS, en Loewie Joppen, succesvol eigenaar van een internationale handelsstal. Beide commissies worden op veterinair gebied wederom bijgestaan door paardendierenartsen Peter Stolk en Paul de Vries.

NRPS Hengstenkeuring 2019

De jaarlijkse hengstenkeuring en hengstenshow van het NRPS staan binnenkort weer op het programma. Op vrijdag 15 februari zijn de eerste en tweede bezichtiging; de hengstenshow met presentatie van de nieuwe jaargang en optredens van een groot aantal eerder goedgekeurde hengsten is op zondag 10 maart. Het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo is de locatie van beide evenementen.

De data op een rij:

Vrijdag 15 februari 2019 in Ermelo: Hengstenkeuring, 1 ste en 2 de bezichtiging

en 2 bezichtiging Zaterdag 2 maart 2019 in Oene: Na- en herkeuring

Zondag 10 maart 2019 in Ermelo: Hengstenshow: o.a. presentatie van de nieuw gekeurde hengsten

Hengstenkeuringscommissie:

Drs. G.D.Teunissen, Nijkerk (vz)

Dhr. D. Groenewoud, Rheden (lid)

Dhr. J. van Beek, Maasbree (lid)

Adviseurs:

Mevr. J.A.A.A. Lenaerts, Leende (dressuur)

Dhr. B. Schepers, België (springen)

Veterinair:

Dr. P.W.Th. Stolk, Leersum

Herkeuringscommissie:

Dr. Ir. A.N.M. Koerhuis, Gorssel (vz)

Mevr. G. Dolfsma, Kamperveen (lid)

Dhr. T. Zwienenberg, Markelo (lid)

Adviseurs:

Dhr. L. Joppen, Maasbree (springen)

Drs. J.W. Majoor, Nijkerk (NRPS/dressuur)

Veterinair:

Drs. P.J. de Vries, Heerde

Bron: Persbericht