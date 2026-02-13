Power Edition en Stender NRPS-goedgekeurd

Het vierjarige springpaard Stender SPS EB en de zesjarige dressuurhengst Power Edition KSH zijn met een mooie beoordeling geslaagd voor hun na-examen, en daardoor definitief goedgekeurd bij het NRPS.

Eline Korving Door

Op de eerste examendag in januari bleken beide hengsten niet fit, en werden ze uitgenodigd om in een later stadium hun onderzoek af te ronden. Dat is nu gebeurd, en met succes.

Pavo Cup-finalist Power Edition KSH

Pavo Cup-finalist Power Edition KSH (Livius x Florencio I, fokker Y. Ackermans) imponeerde onder het zadel van Cynthia Eggenkamp met zijn zeer expressieve draf, rijdbaarheid en werkwilligheid, waarvoor de commissie hem met negens beloonde. Totaal liet de vriendelijke en evenwichtige hengst 84 punten noteren.

Stender SPS EB

De genetisch zeer interessante Stender SPS EB (Hardrock Z x Vigo d’Arsouilles), fokker Stoeterij Peter Snijders is een kleinzoon van de moeder van Mylord Carthago en Bamako de Muze. Onder het zadel van Daan Schipperijn toonde de hengst zich zeer evenwichtig en werkwillig, met zeer veel aanleg als springpaard. De galop is actief met een goede balans en ruimte, en makkelijk changeren. Hij kreeg totaal 80 punten.

Stender SPS EB Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht NRPS/Horses.nl