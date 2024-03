Powerbank, Obsession A, This is Naqueen en Mercurius ACM winnen NRPS Hengstencompetitie

Als afsluiting van de NRPS Hengstenkeuring werd een volwaardige hengstencomptitiewedstrijd voor NRPS-goedgekeurde dressuurhengsten gehouden. Powerbank (For Ferrero x Ferdeaux) met José van Haaren, Obsession A (Dream Boy x United) met Borja Agullo Llorens, This is Naqueen (Trafalgar x Samba Hit I) met Kim Noordijk en Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi) met Amber Hage werden als winnaars gehuldigd.

In de klasse L stuurde José van Haaren de NRPS- en KWPN-goedgekeurde Powerbank naar 83 punten. De Fontaine-zoon Fine Prestwick (mv. Guardian S) mocht zich met Ilse van Cranenbroek als tweede opstellen. Elise Geschiere en SylvesterSon ACB (Tørveslettens Sylvester x Krack C) werden met 78,8 punten derde.

Klassen M en Z

Kim Noordijk met This is Naqueen. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

In de klasse M ging de titel met 74 punten naar Obsession A en Borja Agullo Llorens. De hengst is een halfbroer van het internationale Grand Prix-paard Habana Libre A van Megan Barbançon. This is Naqueen liep met Kim Noordijk naar 84,6 punten in de klasse Z. Moises Jover Azuar stuurde Willem Normandi (For Romance I x Ferro) naar 82 punten en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen.

Opnieuw zege voor Mercurcius

Amber Hage met Mercurius ACM. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

In de rubriek voor zevenjarige en oudere hengsten liep Mercurius ACM onder Ambert Hage naar het hoogste puntenaantal. De hengst, recent nog KNHS Indoorkampioen ZZ-Licht en winnaar van de ZZ-Licht-Kür op Indoor Brabant, kreeg van juryleden Adriaan Hamoen en Jeffrey Heijstek twee 9,5-en: voor gehoorzaamheid/effect van de hulpen en algemene indruk/harmonie. Het totaal kwam uit op 89 punten.

Bron: Persbericht/Horses.nl