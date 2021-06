Rubin Royal-dochter kampioen op NRPS-keuring in Lunteren

Op de regionale NRPS-keuring in Lunteren is Nouraya Turfhorst (Rubin Royal x Florencio I, fokker E. Koele) van Corné van Herwaarden benoemd tot kampioen van de dressuurmerries. Bij de dressuurveulens ging de titel naar Little Joker (Lowlands x Velasquez) van Jessica Lam.

Nouraya Turfhorst is gefokt uit de merrie Hibiscus, een dochter van de Oldenburger-merrie Callista (Rubinstein I x Ramino). Deze merrie is een volle zus van Rubin Star N en Ronaldo. Nouraya Turfhorst overtuigde met haar draf en opvallend ruime stap. Veulenkampioen Little Joker heeft een goed type, maar moet in draf nog wat meer balans ontwikkelen.

Halfzus Forsyth Junior Z

Just in Time (Just One x Unaniem. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de spring- en eventingveulens ging de hoogste eer naar de beeldschone halfzus van de goedgekeurde hengst Forsyth Junior Z, Just in Time (Just One x Unaniem) van fokker Colet van Vliet. Een atletisch veulen met veel zelfhouding en een goede, makkelijke galop, waarbij de reflexen en handigheid goed tot uitdrukking kwamen.

Aphrodite kampioen bij de ponyveulens

Aphrodite van de Ponderosahoeve. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de pony’s werden merrieveulen Aphrodite van de Ponderosahoeve (Hendi’s Arrow x Don Cremello du Bois) van Elise Teunissen en hengstveulen Creamy Sensation (Cassanova du Bois x Don Cremello du Bois) van Fabiënne Berns als kampioenen aangewezen. Bij het overkampen ging de voorkeur uit naar het merrieveulen. Een elegant veulen met uitstraling en een mooi ontwikkeld front. Ze heeft goede techniek in het bewegen met veel balans, afdruk, een functionele zelfhouding en souplesse in het lichaam.

Fokkerssucces voor Teunissen

Cissy (Le Matsjo x Verona’s Bo-Gi). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Voor Elise Teunissen was er bij de ponymerries meer succes. Haar negenjarige stermerrie Cissy (Le Matsjo x Verona’s Bo-Gi, fokker B. Zijlstra) werd gehuldigd als kampioene. Ook de beste driejarige, Elisa Rose van de Ponderosahoeve (Nieuwmoed’s Mister Right x Nightfever II) is gefokt door en in eigendom van Teunissen. De merrie werd ster en komt uit dezelfde moederlijn als veulenkampioen Aphrodite.

Little Me beste bij vierjarige- en oudere pony’s

Bij de vierjarige en oudere merries werd Little Me (Fergie x First Stayerhof’s Ramzi H) van Anita Kraak kampioen. Een jeugdige, heel aansprekende merrie met een correct fundament en opvallend ruime draf, met ruim voldoende balans en veel schakelvermogen. Ze kreeg 80 punten voor zowel exterieur als beweging. Bij de spring- en eventing gefokte pony’s was de kampioenssjerp voor Misses White Socks (FS Coconut Dream x Irakion, fokker A.G. Op ’t Hoog) van A. Hammink.

Opzet gewijzigd

In het jubileumjaar heeft het NRPS de opzet van de merriekeuringen in een aantal opzichten gewijzigd. Voor het eerst is het vrijspringen en -bewegen een onderdeel van de procedure. Daarnaast zijn veulens, paarden en pony’s verdeeld over minder rubrieken dan voorheen. Dat maakt de rubrieken groter en onderling makkelijker te vergelijken.

Direct naar nationale keuring

Daarnaast kunnen veulens uit de eerste twee jaargangen van jonge hengsten rechtstreeks naar de nationale keuring. Dit is voor fokkers en de veulens minder belastend en voor het NRPS wellicht een kans om meer nakomelingen van jonge hengsten te kunnen beoordelen. Ook zijn stermerries voor predicaatverhoging voortaan welkom op de nationale, zonder dat zij zich via de regiokeuring hoeven te kwalificeren.

Bron: Persbericht NRPS