Sexy Barones scoort hoogste punten bij NRPS thuisinspecties

Het NRPS is de fokkers afgelopen seizoen van dienst geweest door in het hele land thuisinspecties uit te voeren. Zonder de mogelijkheid van een reguliere keuring konden de 3-jarige en oudere merries toch krijgen wat ze verdienden.

Naast de merries zijn ook veel veulens en enkele ruinen gekeurd en geprimeerd, dit meestal in samenhang met predicaatverhoging van de moeders en/of afstammelingenkeuring van de vaders. Voor juli en begin augustus had de secretaris van het Algemeen bestuur Liesbeth Bonder elf routes samengesteld waarop diverse fokkers in een bepaald gebied thuis c.q. op stal werden bezocht door de rondreizende juryleden.

Predicaten

In totaal zijn rond 220 dieren geïnspecteerd. Een eerste premie ging naar 83 veulens; van de 3-jarige en oudere zijn er 66 ster geworden en 25 voorlopig keur. Het keurpredicaat kwam op naam van dertien merries, en twee merries zijn nu elite: de pas 4-jarige rijpaardmerrie Lots of Love Lariena JVR (Johnson x Sandreo x Wellington) en de 15-jarige ponymerrie en hengstenmoeder Fenne Fortuna (Manpower Ludinga x Condor ox x Mirok ox).

Sexy Barones

De allerhoogste cijfers van dit seizoen waren voor de 3-jarige valkkleurige rijpaardmerrie Sexy Barones (All At Once x Charmeur x Baron) van Christie Dreessen/Kinsky Stables. Het exterieur was goed voor 82, en het is dat ze voor de stap ‘maar’ 73 kreeg. De draf en houding werden beide beloond met 83 en dat gaf 80 als gemiddelde.

McFlurry

Een plaatje van een ponyveulen was McFlurry (v. FS Mr. Right). Hij kreeg onder meer 80 voor de draf (gemiddeld 78) en het hoogste cijfer voor exterieur: 84. Moeder Penny de L’Eguille (Priory Firelight II x Valentino) is een New Forest pony die Z1 dressuur, M springen en L eventing heeft gelopen onder het zadel van Marleen Schmitz, en enkelspan Z aangespannen met Ineke Schmitz. Fokker en eigenaar Hellen Schmitz uit Herveld.

Mc Flurry. Foto: Sandra Nieuwendijk

San Marino

Voor alles 80 kreeg de sterke 10-jarige rijpaardruin San Marino (Sorento x Burggraaf x Wolfgang) van fokker/eigenaar mw. Paula Koolen uit Reusel, die haar paard zelf naar het ZZ-L heeft gereden.

San Marino. Foto: Sandra Nieuwendijk

Highlights

Enkele andere opvallende dieren:

het rijpaardveulen Jethro Go Lightly v. Just Wimphof uit Fayola Go Lightly (Forty x Turbo Magic x Bachelor NH) van Femmie de Groot uit Tjalleberd.

Het nog naamloze rijpaardveulen v. Cum Laude uit Barones Corona röntgen (Baron x Concorde x Zuidhorn) van fokker/eigenaar Christie Dreessen.

Het rijpaardveulen Zepp v. Zapatero VDL uit G-Star keur (Brainpower x Ed King Hill x Purioso) van Sietske Annema uit Waskemeer.

De 3-jarige rijpaardmerrie Beyoncé (Bright’s Hero-SB x Casimo x Cavalier), fokker/eigenaar Fokko Wever uit Assen.

De 3-jarige D-ponymerrie Zara ster (Fergie x Mufaq ox x Cranleigh Arden Shadow). Fokker M.A.C van Antwerpen, eigenaar Marloes Dibbits, Horssen.

De 3-jarige D-ponymerrie Sterre van ’t Gildeland ster (Goldstar du Bois x First Stayerhof’s Ramzi H x Nicolai), fokker/ eigenaar Hanno van Kalkeren uit Lienden.

De 3-jarige D-ponymerrie Karina ster (Djamaï du Bois x Nucari x King Kadanz), fokker/eigenaar Harrie Melis, Gemert.

De 3-jarige D-ponymerrie NorA ster (Zarif Fortuna x Kwaliteit van Orchid’s x Vita Nova’s Hannassie), fokker/eigenaar Jan Arts, Klarenbeek.

Keurmerries

De nieuwe keurmerries zijn:

Paarden

Filena (Cassini Boy Junior x Candillo x Larno), fokker/eigenaar Claudia Enders, Castenray.

Ferona Marijke van de Marke (Just Royal Dancer x Landwind II B x Rivaal), fokker/eigenaar M. Buntjer, Vlagtwedde.

G-Star (Brainpower x Ed King Hill NH x Purioso), fokker Debbie van de Mheen, Eemdijk; eig. Sietske Annema, Waskemeer.

Wolinde (Polansky x Argus x Aktion), fokker L. Janssen, Nootdorp; eig. J.M. van der Salm, Stompwijk.

Peru’s Cool Concept (Palousa-Sturdy Fellow x Sammy x Gershwin). Fokker R. Dijkstra, Hallum; eig. A.M. van der Salm, Stompwijk.

Fay (Beart x Riverman x Zevenster), fokker/eigenaar C.F.H. de Keijzer-Derks, Alphen a/d Maas.

Pony’s

Debora’s Devaney (Don Cremello du Bois x Jasper x Merrie Moscan). Fokker/eigenaar Mandy Schipper.

Saqueenah (FS Pearcy Pearson x Idzard x Condor ox), fokker Hans Verwijst, Uden, eig. Hans Verwijst en Wilma de Groot, Uden.

Bandita (Orchard Boginov x Idzard x Heroij ox), fokker/eigenaar J. Groenen, Luyksgestel.

Kyrana (Kasanova van Klaverborch x Vlegel x Country), fokker/eigenaar Jikke ter Haar, Bergambacht.

Little Didle (Mentos x Kantje’s Ronaldo x Wicked Courtjester). Fokker: H.V.M. Goossen, Beek; eig. Raymond Kamphuis, Nijbroek.

Joyce BEVS (Orlando x Depardieu AT x Waldemar). Fokker: B.E. von Stetten, Seeg (D), eig. Raymond Kamphuis, Nijbroek.

Samantha (Heidehof’s Don Diego x Bokkesprong Czardas x Naughty Boy). Fokker W.A., Mussel, eig. mw. E.C. Westdijk-de Kesel, Eede.

Bron: Persbericht