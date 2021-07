Sir Nashville RD goedgekeurd bij NRPS

De hengstenkeuringscommissie van het NRPS heeft op een advieskeuring het groene licht gegeven aan de 3-jarige dressuurhengst Sir Nashville RD (Secret x Adamo x Farrington x Havidoff). De hengst van fokker en eigenaar Rick Jespers uit Teteringen bleef bij het KWPN staan in de eerste bezichtiging.

Sir Nashville werd onder het zadel voorgesteld door Jeroen van Bokhoven. De commissieleden waren enthousiast over de hengst en zien hem graag komend najaar terug in het verrichtingsonderzoek. “De hengst is goed ontwikkeld, zou nog wel iets meer hengstuitdrukking mogen hebben. Hij doet nog erg groen aan, wat hem gezien zijn leeftijd natuurlijk niet aan te rekenen is. We hebben gezien dat hij zich fijn laat bewerken.”

Afstamming

Vader Secret (v. Sezuan) leverde dit jaar de kampioen op de NRPS-hengstenkeuring en heeft in Duitsland al verschillende goedgekeurde zonen uit zijn nog jonge jaargangen. Moeder Flower Power is elite, prest.sport (ZZ-licht) en vertegenwoordigt de Trichta stam, waar bij het NRPS meerdere goedgekeurde hengsten uit voort komen, onder andere Arthur TZ, Ashwin van de Friochaborgh en Karolus van Wittenstein. Uit de rechtstreekse moederlijn komen enkele Lichte tour paarden en het Grand Prix paard MacSharom (v. May Sherif).

