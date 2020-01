Stakkato Gold en George Clooney leveren NRPS-verrichtingstoppers

Alle dertien deelnemende hengsten aan het NRPS Verrichtingsexamen afgelopen weekend zijn geslaagd. In de dressuurrichting behaalde Gregory (George Clooney x Lord Leatherdale, fokker Van Olst Horses) de hoogste punten, met onder andere een 9,5 voor de galop. In de springrichting scoorde Landino VDL (Stakkato Gold x Cilton, fokker VDL Stud) het hoogst.

Gregory, die nog steeds in eigendom is van Van Olst Horses, kreeg van de commissie een negen voor de algemene indruk. Naast de 9,5 voor de galop kreeg hij verder een acht voor de stap, een 8,5 voor de draf en negens voor de dressuurproef, karakter & werklust, stalgedrag en de aanleg.

Evegro valt op

Evegro (Everdale x Negro) is net als Gregory gefokt en voorgesteld door Van Olst Horses, maar is sinds de hengstenkeuring al in Fins eigendom. Hij kreeg een acht voor de stap, 8,5-en voor de draf en algemene indruk en negens voor aanleg, karakter & werklust, stalgedrag en de galop.

Negens voor halfbroer Her Majesty

Dai Ko Myo TF (Dante Weltino x Rhodes Scholar, fokker A. Howard) van Martine Deen deed net als Evegro niet veel onder voor Gregory. De hengst kreeg een 8,5 voor de rijproef en verder alleen maar negens. Dai Ko Myo TF liep dit jaar naar 81,2 punten in de halve finale van de Pavo Cup, maar werd daar niet aangewezen door het KWPN. Hij is een halfbroer van Marieke van der Puttens Grand Prix-merrie Her Majesty TF RS2.

Hoogste punten voor KWPN-aangewezen Landino VDL

Springtopper Landino VDL werd eerder al aangewezen voor het KWPN Verrichtingsonderzoek. In het NRPS Verrichtingsexamen kreeg hij 8,5-en voor het parcours en de algemene indruk. Negens werden genoteerd voor de afdruk en karakter & werklust. De techniek en vermogen leverden 8,5-en op.

8,5-en voor Cash-Maker van de Laarse Heide

De twaalfjarige Cash-Maker van de Laarse Heide (Chin Chin x Cantus, fokker) en Budweiser (Berlin x Matterhorn, fokker G.W.F. Woudenberg) van Oosterlaar Horses en MP Olthof Holrses kregen beide ook een aantal 8,5-en op het protocol. Cash-Maker voor de algemene indruk en het parcours, maar ook voor het vermogen. Budweiser kreeg een 8,5 voor het vermogen.

Verder goedgekeurde spring- en dressuurhengsten

De Westfaals-gefokte Coupe Germany (Coupe d’Or x Quasimodo Z, fokker H. Ramsbrock) van Stal Bles, Qlano (Quintus x Celano, fokker gebr. Janssen) van De Havikerwaard en Amazing VTS (Arezzo VDL x Fidjy of Colors, fokker P. van Tulder) zijn geslaagd voor het examen, evenals dressuurhengst Creedence (Crosby x Dimaggio, fokker M. Streppel en Van Olst Horses) van Van Olst Horses.

Veenstra’s Krack beste ponyhengst

Bij de ponyhengsten kreeg NRPS-kampioen Veenstra’s Krack (Veenstra’s Grapjas x Orchard Red Prince, fokker Erik Veenstra) een acht voor de algemene indruk, de stap en de dressuurproef. De draf en galop waren goed voor 8,5-en. De ponyhengst kreeg voor alle springonderdelen 7,5-en.

Goedgekeurde pony’s

No Limit SW (Nightfever II x Meonbury Peter Rabbit, fokker J.G. Smits) kreeg een hele reeks aan zevens, een acht voor karakter & werklust en een negen voor stalgedrag. Damon du Bois (Don Cremello du Bois x Dornik B, fokker A.C.M. van den Bosch) kreeg een acht voor de dressuurproef, een negen voor stalgedrag en verder alleen 7,5-en.

Bron: NRPS