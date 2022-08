Succesvolle nationale keuring NRPS pony’s en rijpaarden

De Nationale keuring van het NRPS was een dag om nooit te vergeten. Een dag met prachtige kampioenen, veelbelovende veulens, huldigingen, en een tent vol genodigden die massaal gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging om samen het 40-jarige bestaan van het stamboek te vieren.

In de rijpaardring werd de driejarige Gwen voorl. keur (v. Gladiator) gekroond tot Nationaal kampioene van de dressuurmerries. Daarmee treedt ze in de voetsporen van haar moeder Kalista elite (Nespresso x Ronaldo), die de titel in 2018 won. Vorige maand werd ze kampioen van de regio West. Fokkers van de 1.68 m hoge Gwen zijn Lambèrt van Nispen en Pauline van Nispen-Knols uit Wouwse Plantage; eigenaar Van Olst Horses.

De reservetitel ging naar de vierjarige Nadeshgranta SAG voorl. keur (Incognito x Briljant) van Teake Eringa en Irma Leenman uit De Veenhoop. De patent bewegende vosmerrie werd dit seizoen pas aangeboden voor stamboekopname en werd in Tolbert al kampioen van de regio Noord.

Verdi tekent voor kampioen springpaarden

Bij de springpaarden overtuigde de 13-jarige prestatie-sport merrie Excellent FH voorl. keur (Verdi x Korsar II) van Mark van der Stouw en zijn moeder, Linda van der Stouw-van Wijk uit Biddinghuizen. De zelfgefokte Excellent FH heeft alleen nog in de sport gelopen (Z springen met Mark) en verwacht nu haar eerste veulen (in combinatie met Eldorado van de Zeshoek).

Reservekampioen was de driejarige I’am Lady van de Berendskamp voorl. keur, dochter van Chester Z uit Little Eve van de Berendskamp, een van de weinige nakomelingen van de legendarische Hickstead. Fokker en eigenaar E. van Steenbergen uit Gameren.

Ponykampioenen

Bij de pony’s konden de kampioensversierselen worden uitgereikt in alle drie disciplines. Bij de allround aan GraciA voorl. keur (Zarif FortunA x De Goede Ree’s Metall) gefokt door Jan Arts uit Klarenbeek en eigendom van mw. E.C.H. van Galen uit Kwadendamme.

De reservekampioen in deze fokrichting is de driejarige Koetsiershoeve Corradina voorl. keur (Dimmans Electron x Machno Carwyn) van Raymond Kamphuis uit Nijbroek. Corradina is daarmee zeer prestatiegericht gefokt uit de stam van Fatima van Wim ten Hoopen.

En Raymond Kamphuis had nog een ijzer in het vuur uit deze stam, en met een afstamming van internationale allure: zijn driejarige Koetsiershoeve Boogie Woogie voorl. keur (Del Piero x Orlando) werd kampioen van de springpony’s.

Bij de dressuur ging de overwinning naar de driejarige Nevada van de Beekerheide, dochter van Neptune van de Beekerheide uit Imara van de Beekerheide ster, preferent, prest.fok (Isarco x kooihûster Folkert, stam van Coco Valrosa). Reservekampioen was de 7-jarge keur, prestatie-sport merrie Charming Girl v.d. Ponderosahoeve (Orchard Boginov x First Stayerhof’s Ramzi H) van Elise Teunissen-Weijs uit Oosterhout.

Bron: persbericht NRPS