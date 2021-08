Thuisinspectie NRPS levert nog tien sterren op

Op zaterdag 7 augustus zijn heeft de thuisinspectie van het NRPS tien stermerries opgeleverd, achttien kregen een eerste premie. Tot de uitschieters van de dag behoorde onder andere de vijfjarige springmerrie R oyal Dutch WM (Carthino Z x Warrant) van Wesley Mulder.

Op Stal Silvestris Hof in Nijkerk konden juryleden Marjolein van den Bosch en Edwin Langevoort het sterpredicaat verlenen aan de ponymerries Nosey Neighbour en No No Noblesse. De volle zussen zijn dochters van Nighfever II en de Connemara-merrie Shannon van de Bossenhoeve. Zij tekende ook voor het moederscap van de goedgekeurde EK-ponyhengst Knock Out en internationale springpony Contessa’s Baileys. Een derde volle zus, No No Nanette, kreeg wel een eerste premie, maar werd geen ster. Dat geldt ook voor haar veulen Miss Fay FK (v. Koetsiershoeve Messenger) en het veulen Nibbit FK (v. Totilando) uit No No Noblesse. De twintigjarige Lots of Luck (Kanshebber x King Kadanz) werd ster.

No No Noblesse (Nightfever II x Diplomat). Foto: Sandra Nieuwendijk

Vier springmerries ster

In Wenum Wiesel werden alle vier de aangeboden springmerries ster. De vijfjarige Royal Dutch WM (Carthino Z x Warrant) kreeg de hoogste beoordeling. Ook Paradise de la Vita WM (Harley VDL x Nabab de Rêve) liet zien goed zien bij het vrijspringen en scoorde mooie punten. Beide paarden zijn in eigendom van fokker Wesley Mulder. Verder werden For Happiness WM (For Your Pleasure x Indoctro) en Chaquiccini WM (Chaqui Z x Chin Chin), beide van Leon Oude Bijhuis, ster. Veulen Cashflow Charlei WM (v Colestus) kreeg een eerste premie.

Twee eerste premie-veulens voor Jan Arts

Bij Jan Arts in Klarenbeek kregen twee ponyveulens een eerste premie: NoviA FortunA (mv. Zarif FortunA) en Magic (mv. Vitano), beide afstammend van Leuns Veld Winston Jr.

Vier uitnodigingen voor Nationale keuring

Bij Stal BoerKes kreeg de jury zeven dressuurveulens en twee jonge merries te beoordelen. De vierjarige Miss Oxstrona la Donia (Z.A. Imago ox x Jazz) werd ster. De driejarige Noblesse B.K. (Fürst Romancier x Vivaldi) kreeg een eerste premie. Zes veulens kregen een eerste premie en maar liefst vier werden uitgenodigd voor de Nationale keuring. De beoordeling van deze vier was heel uniform, ze scoorden voor op één na alle onderdelen 75 punten. Alleen Rhythm is a Dancer B.K. (Fynch Hatton x Jazz) kreeg 80 voor draf. De andere drie zijn Rendez-Vous Wendy B.K. (Sir Donnerhall I x Rhodium), Smart Guy B.K. (So Perfect x Negro) en Remember Me B.K. (Valverde x Goedhart B.K.). Een eerste premie was er voor First Found B.K. (First Lewis x Kadans) en een nog naamloze dochter van Liquid Silver B.K.

Rhythm is a Dancer B.K. (Fynch Hatton x Jazz). Foto: Sandra Nieuwendijk

For Moqueen

Dierenarts Jurgen van der Meijden stelde vier veulens van zijn hengst For Moqueen (For Romance I x Apache) voor. Een vijfde veulen van deze hengst werd beoordeeld bij fokker J. van Hemert. Daarnaast kregen twee driejarige dochters van D’Joep (Desperado x Ferro) het sterpredicaat. Alle vijf de veulens kregen een eerste premie en For-Ever (mv. Johnson) en For-Pleasure (mv. Apache) werden uitgenodigd voor de Nationale keuring. De andere premieveulens zijn For-Kunette (mv. Fellini), For-Rinette (mv. Gribaldi) en Rosella van Hemert (mv. Fairytale).

Driejarige merries van D’Joep

De driejarige merrie van D’Joep waren nog weinig in handen geweest en in iets rijke conditie. Met name Dandy (mv. Gribaldi) liet zich bij het vrijbewegen heel goed zien, waarbij de galop (80) de hoogste beoordeling kreeg. D-Lady (mv. Johnson) is een halfzus van het veulen For-Ever. Zij overtuigde juist net iets meer in de draf, maar mis iets de souplesse.

Dandy (D’Joep x Gribaldi). Foto: Sandra Nieuwendijk



Bron: Persbericht NRPS