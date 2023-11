Thuiskeuring op Next Level Stables levert NRPS vier goedgekeurde hengsten op

De NRPS-commissie heeft op een thuiskeuring op Next Level Stabes van de familie Gijsbers drie dressuurhengsten en een dressuurpony geaccepteerd. Het gaat om de reeds bij het KWPN en in Oldenburg goedgekeurde hengst Hennessy (De Niro x Jazz), Next Level's Gouvernant (Governor x Krack C), de driejarige Popey RM (Geniaal x United) en de driejarige ponyhengst O'Atje AT.

Hennessy. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

De inmiddels elfjarige Hennessy, gefokt door M.J. Ploegmakers-van Bavel, liep met Remy Bastings en Tom Verhoeven internationaal Lichte Tour. Hij liet zich op de keuring overtuigend zien op stand en op het straatje. Hij bracht reeds vijf goedgekeurde zonen, waaronder de KWPN-goedgekeurde Maddox Mart en de NRPS-goedgekeurde Happy Nirvana.

Gouvernant

De achtjarige Next Level’s Gouvernant, gefokt door G.M. Sinninge, werd eerder al goedgekeurd in Oldenburg. Tom Verhoeven stelde de hengst onder het zadel voor aan de commissie. Met deze ruiter loopt Gouvernant momenteel Prix St. Georges. Hij viel op de thuiskeuring op met zijn fijne instelling en werkwilligheid. Gouvernant werd in het KWPN voorjaarsonderzoek van 2018 voortijdig naar huis gestuurd. In het najaar van 2018 liep hij de test in het Duitse Schlieckau en slaagde daar met een 8,10. De hengst begon zijn carrière onder het zadel van Jennifer Sekreve.

Driejarige hengsten

O’Atje. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

De driejarige Popey, gefokt door M. Stokman-Aalfs, is een heel aansprekende, sterk gebouwde hengst met een correct exterieur en correcte bewegingen. De stap is goed, in draf en galop beschikt hij over kracht en afdruk. De eveneens driejarige ponyhengst O’Atje (Oosting Alexander x Goldstar du Bois), gefokt door A.G.M. Teunissen en A.A. Meerveld, heeft een heel aansprekend dressuurmodel met een mooi front.

Bron: Persbericht/Horses.nl