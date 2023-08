Tien kampioenen op Nationale keuring van het NRPS

Op de Nationale keuring van het NRPS-stamboek werden tien kampioenen gekroond. In totaal kwamen 150 deelnemers naar Lunteren, waaronder veel goede veulens. Sjoertje Hakvoort-Weerstand, Joyce Sterrenburg-Lenaerts, Berry Bakker, Lotte Bax Schipper, Jan van Beek en Bart Waning vormden het jurypanel. De tien kampioenen en reservekampioenen van de verschillende fokrichtingen en disciplines toonden stuk voor stuk hun sportieve talenten voor de toekomst.

Bij de 3-jarigen konden de jury’s twee waardige kampioenen aanwijzen. Bij de dressuur was dat Nieuwmoed’s Miss Victoria voorl. keur (Rockstar x Glamourdale x Nobility), gefokt door André Jurrius en eigendom van Elise Teunissen-Weys. Miss Victoria was al regionaal kampioen geworden en Midden, en er sindsdien nog op vooruit gegaan. Reservekampioen was Inini T keur (Emerson x Goodtimes x Pretendent, fokker G. Talsma) van Collin Collewijn.



Ellen Soeterings-Smits is de trotse fokster van de opmerkelijke springkampioen Anukiya’s Peppercorn voorl. keur (Sir Grand Cru x Oscar x Jazz), de grootramige kampioene van regio Zuid, die in De Mortel in vrijheid haar springcapaciteiten heeft aangetoond, maar ook keer op keer overtuigt in de beweging. Reservekampioen was Lotus voorl. keur (Caretino Gold x Lupicor x Kenwood), fokker M.V. Spronsen, eigenaar Demi Bouhuisen.

Anukiya’s Peppercorn. Foto: Sandra Nieuwendijk

Veulenkampioenen

De goed ontwikkelde en royaal belijnde veulenkampioen van de dressuurpaarden Forwhitefeet-C van fokker/eigenaar Collin Collewijn maakte haar kampioenstitel van de regio Noord nadrukkelijk waar en overtuigde nu zo mogelijk nog meer met haar optreden en excellente manier van bewegen. Ze is een dochter van de NRPS-goedgekeurde Olivier (v. Blue Hors Kingston) uit de stermerrie Edelfeet (Schumacher x Ronaldo x Ixion xAA). Daarmee kregen de veulens van kampioenenleverancier This in Naqueen het nakijken, maar de beste van de groep die Jurgen van der Meijden in de ring bracht, This is Aqueeni (mv Apache x Voice), werd wel reservekampioen.

Forwhitefeet-C. Foto: Sandra Nieuwendijk



Bij de springpaard veulens ging de titel naar Ludieck M (Landino VDL x Like Angel x Corland), fokker/eigenaar Marian Raven. Reservekampioen Endurado DW (Eldorado van de Zeshoek x For Your Pleasure x Burggraaf) van de fam. Wiesemann was een belangrijke concurrent, maar trok vandaag niet alles uit de kast.

Ludieck M. Foto: Sandra Nieuwendijk

Dressuurpony’s

De dressuurpony’s waren zowel wat veulens als oudere betreft in de meerderheid. Bij de 3- jarige en oudere overtuigde Her Royal Highness DK voorl. keur (Dating AT x Neptune van de Beekerheide x Kooihûster Folkert) van fokker/eigenaar Demy Kurstjens het meest. Gefokt uit dezelfde moeder als de internationaal succesvolle dressuurpony en goedgekeurde hengst His Royal Badness DK, NRPS-Coco Valrosa merrielijn. Reservekampioen Cherise du Bois voorl. keur (Designed in Black AT x Dornik B x Condor ox, uit de lijn van NRPS-Boegbeeld Carina) lijkt over evenveel kwaliteiten voor de toekomst te beschikken, het grootste verschil zat ‘m eigenlijk in de keuringsconditie.

Her Royal Highness. Foto: Sandra Nieuwendijk

Ook de veulenrubrieken waren goed bezet. Nationaal veulenkampioen was de koploper bij de merrieveulens Sophiah (FS Next Diamond x Idzard x Condor ox) van Hans Verwijst. Eerder werd zij al gekroond als kampioen de van de regio Zuid. In navolging van moeder Saffierah (v. Idzard) en grootmoeder Cindy (Condor ox x Ismaël ox) is Sophiah al de derde generatie Nationaal veulenkampioen die Verwijst heeft gefokt. Reserve veulenkampioen Nox van de Oldehof (v. Nilay van de Beekerheide) komt ook uit een bekende bron van keuringskampioenen, namelijk de NRPS-Jolanda merrielijn. Moeder Sannah stamt van De Goede Ree’s Alwin x Le Matsjo x Morgenland’s Fabian, fokker en eigenaar H.J. Baving.

Sophiah. Foto: Sandra Nieuwendijk

Springpony’s

De weinige springen gefokte pony’s die werden aangeboden, waren allen van goede kwaliteit met als absolute topper de Nationaal kampioene Koetsiershoeve Carridle Diddle voorl. keur (stm 1.47m) van Raymond Kamphuis. De 1.46m hoge moeder Little Diddle keur, prest.sport (Mentos x Kantje’s Ronaldo) heeft in de sport gepresteerd en enkele interessante nakomelingen gebracht; Kamphuis dekte haar met de springhengst Carrick 13 (Calato Z x Grand Amour x Salut) en daar is nu de ogenschijnlijk perfecte D-springpony uit tevoorschijn gekomen.

Koetsiershoeve-Carridle-Diddle. Foto: Sandra Nieuwendijk



Reservekampioen Mercedes WM keur is met 1.56m kleiner gebleven dan de bedoeling was, maar daarom zeker niet minder waard. Ze springt momenteel nationaal 1.20m met Danique Wiesemann en is de moeder van de reserve veulenkampioen van de springpaarden van deze keuring. Afstamming For Your Pleasure x Burggraaf x Almé, fokker Wesley Mulder. Veulenkampioen was Kamala A.N., veelbelovende dochter van Messenger van de Koetsiershoeve x Castlerock x Carl van Albertine Nannings.

Kamala A.N. Foto: Sandra Nieuwendijk

Allround pony’s

Nationaal Kampioen van de allround pony’s is Orchid’s Vivian voorl. keur (Kristall van Orchid’s x Watershof Pretendent x Krimh ox), gefokt door Carla van der Laar en eigendom van Jagoda Pajda. Reservekampioen Memory Bloemendael voorl. keur (Casper Bloemendael x Verona’s Bo-Gi x Flora’s Hof Magic) werd gefokt door Kim Vugts en is eigendom van mw. V. Bogers.

Orchid’s Vivian. Foto: Sandra Nieuwendijk



Als groep vielen de 3-j en oudere allround pony’s niet helemaal mee. Zowel het aantal als de kwaliteit bleef achter bij de verwachtingen. De veulens in deze discipline waren echter talrijk en over het algemeen van goede kwaliteit, met als Nationaal kampioene het aansprekende en fijn bewegende, zwarte merrieveulen Loïs Lane (Reitland’s Bon Coeur x FS Champion de Luxe x Van Gogh R) van Jerina Hofsink. Als reservekampioen mocht Vierwindstreken Wilmer opstellen, de royaal bewegende zoon uit de eerste jaargang van Winton en een merrie van Heitrak’s Marvin x Vita Nova’s Golden Boris, fokker/eigenaar Thea van der Zwaag.

Loïs Lane. Foto: Sandra Nieuwendijk

Bron: persbericht