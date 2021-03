Twee ponyhengsten via nakeuring naar NRPS Hengstenshow

Op de nakeuring in Lunteren zijn er gisteren twee ponyhengsten aangewezen, die door mogen naar de NRPS Hengstenshow. Heidehoeve's Gouverneur en Der Charmeur KH zijn beide vertegenwoordigers van de fokrichting Nederlandse Sport Pony (NSP).

De hengsten worden op 3 april verwacht op de Hengstenshow, op voorwaarde dat ze dan aan alle gebruikelijke verplichtingen hebben voldaan.

New Forest

De bruine Heidehoeve’s Gouverneur is gefokt met New Forest prestatiebloed. Hij stamt van Kinou des Marronniers (Rambo x Beechwood Comet) uit de merrie Heihoeve’s Alycia preferent, kroon (Lamento III x Kantje’s Ronaldo x Priory Prickle), en hij liet zich bij het vrijspringen en -bewegen zeer goed zien. Hij werd gefokt door A. Bosch uit Berlicum en is eigendom van Erik Braat uit Wenum-Wiesel.

Duitse Rijpony

De valkkleurige Der Charmeur KH had iets langer gelijnd mogen zijn, maar beschikt desondanks over heel veel elastiek en lossigheid in de beweging. Hij heeft de Duitse Rijpony Dreiklang AT als vader, dat is een zoon van Dreidimensional AT x Classic Dancer I x Don’t Worry. Via de moeder vertoont hij enige verwantschap met Gouverneur: de moeder van Der Charmeur stamt van Orchid’s Tygo (Marits Mistique x Priory Prickle) x Beechwood Comet. Fokker en eigenaar is Stoeterij Koningshoek uit Rockanje.

Bron: NRPS