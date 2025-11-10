Tweede beoordeling NRPS verrichtingsonderzoek goed verlopen: dubbele premiehengst L’Avenir goedgekeurd

De tweede beoordeling van het verrichtingsonderzoek is goed verlopen en heeft weer enkele nieuwe hengsten aan het licht gebracht. Naar aanleiding van zijn zadelpresentatie is de dressuurhengst L’Avenir ingestroomd. En zowel bij de dressuur- en springhengsten als de pony’s toonden de hengsten, die de eerste keer ook verwacht werden maar zich door omstandigheden niet konden presenteren, voor het eerst hun verrichtingen onder het zadel aan de commissie.

NRPS Door

De vijfjarige dubbele premiehengst (KWPN en Oldenburg) L’Avenir (v. Le Formidable) werd nieuw aangeboden en graag goedgekeurd. Het is een heel aansprekende hengst, die een overtuigende presentatie gaf onder het zadel van zijn fokker en eigenaar Saskia Poel.

Joyce Lenaerts: “We zijn blij dat we deze interessante hengst aan ons bestand kunnen toevoegen. Hij heeft ons overtuigd met zijn manier van draven, met een mooie beentechniek en veel schakelvermogen in een mooie houding, en we kijken al uit naar het vervolg van zijn prestaties in het verrichtingsonderzoek.” L’Avenir werd eerder goedgekeurd voor Hannover en Oldenburg, en is aangewezen en premiehengst bij het KWPN.

L’Avenir is dan ook zeer interessant gefokt. Zijn moeder Weihe’s Hope (v. Sir Donnerhall) is een rechtstreekse dochter van de GP dressuurmerrie Weihegold (Don Schufro x Sandro Hit, Old. Wessena-stam) van Isabell Werth. De indrukwekkende nalatenschap in de fokkerij van Weihegold bestaat uit twee Grand Prix hengsten (waaronder Total Hope), een Inter A/B/II en twee PSG/Inter I nakomelingen. Onder de halfbroers/zussen van IDP GP Weihegold zijn ook nog twee Grand Prix en twee PSG/Inter I paarden.

I Am Rico Norel, Napoli Sollenburg en For James CRH

Op de eerste dag kwamen alle deelnemende dressuurhengsten in de baan, waaronder nog een nieuw aangeboden hengst (Salvador J.B. v. Las Vegas) die echter niet werd geaccepteerd. Daarnaast kwam voor het eerst I Am Rico Norel (Iron x Uphill), de hengst die begin 2024 werd goedgekeurd en een jaar uitstel had gekregen voor zijn verrichtingen. Ook Napoli Sollenburg (Total US x Vivaldi) en For James CRH (For Romance I x Westpoint) kwamen voor het eerst in de baan voor een beoordeling. Afwezig bleven ditmaal VH-Lamborghini-Pomona, Footloose TL en Esquin White. Al deze hengsten kunnen deze gemiste beoordeling compenseren op de inhaaldag in januari.

Stender SPS E.B.

Op de tweede dag werden de springpaarden en de ponyhengsten verwelkomd. Eén 3-jarige springhengst kwam voor het eerst: de Zangersheide-goedgekeurde Stender SPS E.B. (Hardrock Z x Vigo d’Arsouilles) die heel goed werd voorgesteld door Daan Schipperijn. Bij de andere zeven springhengsten kwam de gemaakte progressie goed tot uitdrukking.

Stender EB (v. Hardrock Z) Foto: Sandra Nieuwendijk

Ponyhengsten

Bij de ponyhengsten werden Oosterhoeve’s Wiseguy (Leuns Veld’s Winston Jr. x David van den Hout, allround) en Goldwin’s Hoeve’s Dreamy (Davinci du Bois x Cassanova du Bois, dressuur) nu voor het eerst onder het zadel beoordeeld.

Goldwin’s Hoeve’s Dreamy (v. Davinci du Bois) Foto: Sandra Nieuwendijk

De springpony Bowmans Stargazer bleef voor de tweede keer afwezig en voor hem is het dus geen mogelijkheid meer om het huidige onderzoek af te ronden. Elf ponyhengsten werden voor de tweede keer beoordeeld, tien daarvan zijn een ronde verder; bij één hengst is de beoordeling gestaakt wegens onregelmatig, en dit kan in januari worden ingehaald.

Bekijk hier de volledige startlijsten

Bron: NRPS