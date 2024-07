Ukato H van Kattenheye, Oringo de Muze en Den Joss D goedgekeurd bij NRPS

De hengstenkeuringscommissie van het NRPS is gisteren in België geweest en heeft daar drie springhengsten geaccepteerd. Het zijn de vierjarige Ukato H van Kattenheye (v. Ducati van Schuttershof), de vierjarige Oringo de Muze (v. Lector van den Bisschop) en de vijfjarige Den Joss D (v. Dominator 2000 Z).

Den Joss D is gefokt en in eigendom van H.K. van Doorn. Hij wordt in de sport uitgebracht door de Belg Matthias Hens. Den Joss D stamt van Dominator 2000 Z x Bubalu VDL x Lux Z. Moeder Joss D is uitgebracht in het 1.40m. Ze is een volle zus van de NRPS-goedgekeurde Impian D die onder Henk Frederiks internationaal flink aan de weg timmert, en tevens de moeder van de eveneens NRPS-goedgekeurde Nakal Chacco D (v. Chacco-Blue), die momenteel uitkomt in het 1.20m. Tweede moeder Outlaw D heeft 1.35m gesprongen en bracht naast Impian ook de 1.50m springpaarden The Freak 3 en Untouchable, en het 1.40m springpaarden Halia D.

Ukato H van Kattenheye

Ukato H van Kattenheye is gefokt door Tony & Mieke Raman en in eigendom van Suus Kuyten. Ukato H is een zoon van Ducati van Schuttershof uit de BWP prestatiestam 34 van Qerly Chin. Moeder Incredible van ’t Kattenheye (v. Indoctro) is geboren in 2014 en de oudste nakomeling is Zangersheide-goedgekeurd en komt uit op 1.20m niveau. Tweede moeder Eloubet v/d Doorndonkshoeve (Kannan x Baloubet du Rouet) heeft vijf goedgekeurde zonen, waarvan Melodie op 1.60m niveau loopt en vorig jaar de Grote Prijs van Opglabbeek won. Zoon Mr. Uno springt in het 1.55m en daarnaast springen nog nakomelingen in het 1.40/1.50m.

Oringo de Muze

Oringo de Muze is gefokt door Joris de Brabander en ook eigendom van Suus Kuyten. Zijn moeder Online van de Bisschop heeft zelf op 1.20m gepresteerd en van haar zes nakomelingen is de oudste uit 2017. Tweede moeder Josephine van de Bisschop is uitgebracht in het 1.45m. Haar oudste nakomeling is uit 2012; twee afstammelingen zijn uitgebracht in het 1.50m en 1.55m en twee in het 1.40m en 1.45m. De derde moeder bracht twee 1.60m springpaarden en twee goedgekeurde zonen, en vertegenwoordigt de beroemde BWP Prestatie stam 100: de Van ’t Roosakker-lijn.

Bron: persbericht