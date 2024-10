Veel deelname eerste beoordelingsdagen NRPS verrichtingsonderzoek

Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober staan de eerste beoordelingsdagen van het NRPS verrichtingsonderzoek in Lunteren op de agenda. De deelname hieraan is opvallend groot. De commissie krijgt op donderdag 21 dressuurpaarden onder het zadel en twee voor de hengstenkeuring te beoordelen. Op vrijdag komen veertien springhengsten en één voor de keuring in de ring, daarnaast veertien ponyhengsten en twee voor de keuring.