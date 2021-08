Wesley Mulder overtuigt met fokproducten bij Nationale NRPS paardenkeuring

Op de Nationale keuring van het NRPS in Lunteren werden de merries van Wesley Mulder uit Apeldoorn uitgeroepen tot Nationaal kampioen en reservekampioen van de springpaarden. Zijn jongste fokproduct werd veulenkampioen. Bij de dressuurpaarden was de 5-jarige Lynn (v. Forty) van Harry Melis uit Gemert zowel aan de hand als onder het zadel iedereen de baas. In totaal werden twee merries keur en tien voorlopig keur.

De 3-jarige springkampioene is Paradise de la Vita WM (v. Harley VDL). Tijdens een thuisinspectie scoorde zij 80 voor het springen en 75 voor exterieur en werd daarmee ster. Vandaag kwam daar het voorlopig keurschap bij. Royal Dutch WM voorlopig keur (v. Carthino Z) werd de reservekampioene. Bij het vrijspringen kreeg de 5-jarige 85 voor het springen (waarbij 90 voor techniek), maar moest in het exterieur haar meerdere erkennen in stalgenoot Paradise. De hoogbenige veulenkampioen Cashflow Charlie WM (v. Colestus) is net zoals Royal Dutch ook een zoon van Farandole (v. Warrant). Reservekampioen van de springveulens was Queen of the Ponderosa.

Cashflow Charlie (v. Colestus) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Nieuwe opzet Nationale keuring

Onderdeel van de nieuwe opzet van de Nationale keuring was dat veulens uit de eerste en tweede jaargang van een jonge hengst zich niet eerst hoefden te kwalificeren op een Regionale keuring, maar direct mochten inschrijven om tijdens de Nationale lineair te worden gescoord. Ook mochten merries die al ster waren rechtstreeks naar de Nationale voor predicaatverhoging, mits ze daarvoor in aanmerking kwamen met een eerste premie veulen en/of voldoen aan de prestatie-eis. Hier maakten Waninge en nog een aantal fokkers dankbaar gebruik van. Het NRPS genereerde zo meer informatie over de afstammelingen van jonge hengsten én meer deelnemers in de ring, en de fokkers hoefden maar eenmaal met hun veulens te reizen.

Lynn (v. Forty)

De meeste dressuurdeelnemers waren wel al regionaal of thuis bezichtigd. Zo ook de 5-jarige Lynn voorl. keur (v. Forty), die eerst met Romée Morsink de grote winnaar werd van de zadelrubriek, en vervolgens aan de hand overtuigend naar de titel danste. Lynn wordt opgeleid in de sport en heeft nog geen veulens gebracht. Daarom kan ze nu nog geen keur worden. Maar ze heeft haar ABOP al behaald.

Lynn (v. Forty) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Lynn (v. Forty) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Reservekampioen en veulenrubrieken dressuur

Reservekampioen was de elegante 3-jarige Nouraya Turfhorst voorlopig keur (v. Rubin Royal) van Corné van Herwaarden. De veulenrubrieken werden gedomineerd door twee zeer aansprekende nakomelingen uit de eerste jaargang van de NRPS-goedgekeurde For Moqueen van Jurgen van der Meijden uit Zuilichem. Deze veulens waren thuis geïnspecteerd, en kwamen nu de Nationaal kampioens- en reservetitel opeisen. Kampioen was het langgelijnde en top bewegende hengstveulen For-Kunette (m. Kunette elite v. Fellini x Gribaldi x Rex Magna xx uit de Botti stam).

For-Kunette Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht