NRW-staatshengst Fiano wordt losgelaten in het wild

Dat Kristina Ankerhold, de nieuwe directrice van het Landgestüt Warendorf, schoon schip wil maken was al duidelijk. Ze deed dit voorjaar afstand van vijf hengsten, de oogappel van haar voorgangster Susanne Schmitt-Rimkus incluis. Nu laat ze zelfs een hengst los in het wild: de 19-jarige staatshengst Fiano (v. Fidermark) mag op zijn oude dag naar hartelust ‘wilde’ merries gaan dekken in het Thüringeti-gebied. In dat gebied leven honderden paarden praktisch in het wild.