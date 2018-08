NVK-titel voor sterk bewegende Franklin-dochter Nina Ricci

“Opvallend is dat we vandaag veulens in de kopgroep hebben lopen die bijna allemaal een andere vader hebben. Daar is niet specifiek op geselecteerd, maar het geeft wel aan dat we een brede fokkerij hebben”, luidde het jurycommentaar.

Dream Boy levert reservekampioen

Het reservekampioenschap kwam op naam van Dream Boy-zoon Nightsky TH (mv. De Niro) van H.H.L.M. ter Huurne. Het rassige veulen beweegt mooi bergop en heeft daarnaast een correct fundament. De met souplesse en met name in galop overtuigende Nyandro JZ (Geniaal x Jazz) gefokt door en in eigendom van J. Zeewuster en erven JS de Jager uit Sleen, werd eerder veulenkampioen op de CK in Drenthe en bezette nu de derde plek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl