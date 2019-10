44 springhengsten geselecteerd voor HK OS

Het springpaardenstamboek Oldenburg-International heeft deze week de hengsten geselecteerd voor de hoofdkeuring die van 21 tot en met 23 november op de agenda staat. Van de ongeveer 140 voorgestelde hengsten hebben er 44 een ticket gekregen voor de keuring. Daaronder een aantal Nederlandse inzendingen. Cornet Obolensky zet met zeven aangewezen zonen de toon en verder doet Oldenburg-International zijn naam eer aan met paarden uit allerlei landen.

Vier hengsten van Nederlandse (mede)eigenaren doen een gooi naar een dekbrevet. Joeri Stevens komt met een zelfgefokte Darco uit Sissi van Schuttershof, de volle zus van Kashmir van Schuttershof en Highfield Genetics uit Velp komt met Vagillio MB Z (Vagabond de la Pomme x Berlin). A.N. Sporthorses uit Lageland is eigenaar van een Diamant de Plasir x Lordanos. Tenslotte heeft Team Nijhof Cero du Rouet (Chacoon Blue x Balou du Rouet) in mede-eigendom met fokker Harm Thormählen.

Veilingveulens

Nog drie hengsten hebben een Nederlandse fokker. Freek Hoogenboom uit Lemelerveld fokte Collins Z (Cornet Obolensky x Carpaccio), die nu wordt voorgesteld door Rene Tebbel. Collins Z was kampioen op het eerste Nederlandse Z-Festival en werd op de Z-veiling in 2017 voor 56.000 euro geveild. Bennie Wezenberg fokte uit de moeder van C&G Arrayan, Grandessa (v. Grannus), Mistral W (v. Diamant de Semilly). Deze Mistral W is ook een veilingveulen en werd in 2017 op de Prinsjesdag voor 16.000 euro eigendom van Henrik Klatte, die hem nu voorstelt op de keuring. Tenslotte behoort ook een door J.H.M. Custers uit Hunsel gefokte Cornet Obolensky uit de merrie Diaconda (Diarado x Carthago) tot de toegelaten hengsten.

Toegelaten hengsten OS keuring 2019

Bron: Horses.nl