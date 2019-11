BWP-gefokte Armison Hauptprämiensieger OS

De door Pierre Vanderlinden in België gefokte Armison (Armitage x Cicero Z van Paemel) van Henrik Klatte is OS-Hauptprämiensieger geworden. Dat was ook niet zo moeilijk, want hij had dit jaar geen concurrentie. De Oldenburger hengstenkeuringscommissie had moeite om OS-hengsten te nomineren voor de titel waarbij de eerste jaargang en de prestaties in testen worden meegenomen. Fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof: "Jonge dressuurhengsten dekken genoeg, maar bij jonge springhengsten is dat anders. Van veel andere hengsten konden we geen compleet beeld van de nafok vormen."

Toch was Armison een verdiende Hauptprämiensieger aldus Schulze-Schleppinghof. “Hij heeft een goede collectie nakomelingen getoond en overtuigend gesprongen in de 14-dagentest (9,28 gemiddeld, red.) en de sporttest (8,73 gemiddeld, red.). We was voor ons snel duidelijk dat hij het moest worden.”

Bron: Horses.nl