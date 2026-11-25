De Oldenburger Hauptprämie is een prestigieuze prijs voor jonge hengsten die zelf opvallen met hun prestaties (in jonge paardenproeven en aanlegtesten) en hun eerste veulenjaargangen. Bij springpaardenstamboek Oldenburg-International was de Hauptprämie dit jaar voor Paul Schockemöhles zesjarige Challasco Blue PS (Chacoon Blue x Callasco), die een zeer goede 50-dagentest liep en twee keer in de finale van de Bundeschampionate liep.
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Bron: Horses.nl
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