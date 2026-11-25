Rick Helmink Door

De Oldenburger Hauptprämie is een prestigieuze prijs voor jonge hengsten die zelf opvallen met hun prestaties (in jonge paardenproeven en aanlegtesten) en hun eerste veulenjaargangen. Bij springpaardenstamboek Oldenburg-International was de Hauptprämie dit jaar voor Paul Schockemöhles zesjarige Challasco Blue PS (Chacoon Blue x Callasco), die een zeer goede 50-dagentest liep en twee keer in de finale van de Bundeschampionate liep.