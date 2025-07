Christoph F. Rowold volgt Paul Schockemöhle op als voorzitter Oldenburg-International

Het springpaardenstamboek Oldenburg-International (OS) heeft een nieuwe voorzitter gevonden in Christoph F. Rowold. Hij volgt Paul Schockemöhle op, die sinds de oprichting in 2001 aan het roer stond. Schockemöhle kondigde twee jaar geleden bij zijn herverkiezing al aan dat hij zich op 80-jarige leeftijd terug zou trekken.

Op de ledenvergadering werd Schockemöhle uitgebreid geëerd. Vicevoorzitter Gerd Sosath prees zijn buitengewone verdiensten voor de fokkerij en overhandigde hem de hoogste onderscheiding van de vereniging: de Goldenen Ehrennadel met briljant. Ook werd Schockemöhle benoemd tot erevoorzitter. Op het Europees Kampioenschap in A Coruña kwamen onlangs negen fokproducten van Schockemöhle aan de start, een bewijs van zijn succes in de fokkerij.

Rowold nieuwe voorzitter, Klatte in het bestuur

De nieuwe voorzitter, Christoph F. Rowold, is dierenarts, ruiter en fokker. Hij is in de Oldenburger fokkerij bekend als veilingmeester. commentator en presentator van fokkerij- en sportevenementen.

Op dezelfde vergadering werd ook een nieuw bestuurslid gekozen. Henrik Klatte neemt de plek van Rowold in. De man achter Zuchthof Klatte presenteerde dit jaar OS-kampioen Coeur Rouge (v. Conthargos) en premiehengst United Hearts (v. Uricas van de Kattevennen) op de hengstenkeuring.

Bron: Persbericht