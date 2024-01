Coeur Rouge is OS-Hauptprämiensieger

Coeur Rouge (Conthargos x Casall) is op de hengstenkeuring van Oldenburg-International benoemd tot OS-Hauptprämiensieger. De vijfjarige hengst kreeg de titel op basis van eigen ontwikkelingen, resultaten in de verrichtingstest en de kwaliteit van zijn eerste jaargang veulens.

De door Hans-Jürgen Heitmann gefokte Coeur Rouge van Henrik Klatte werd in 2021 als premiehengst goedgekeurd. Hij voltooide het jaar daarop de verrichtingstest in Warendorf met een acht als eindcijfer. Vorig jaar scoorde hij een 7,99 in de sporttest. Inmiddels is hij met Leoni Rezlaff actief op 1,10m-niveau.

Coeur Rouge is de volle broer van de Westfaler kampioen Con Touch RS.

Bron: Persbericht