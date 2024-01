Hickstead White is VTV Springhengst van het Jaar

Hickstead White (Hickstead x Coupe de Coeur) is op de hengstenkeuring van Oldenburg-International gehuldigd als VTV Springhengst van het Jaar. Fokker en eigenaar Gestüt Sprehe ontving uit handen van Heiko Meinen van R+V VTV verzekeringen een cheque van 1.000 euro voor de opvallende prestaties van Hickstead White.

Hickstead White werd in 2014 goedgekeurd op de keuring van Oldenburg-International, twee jaar later werd hij Hauptprämiensieger en dit jaar werd hij opnieuw gehuldigd, nu als VTV Springhengst van het Jaar. De inmiddels twaalfjarige hengst won in 2015 de 30-dagentest in Neustadt Dosse, met een 9,5 voor de aanleg als springpaard. In 2017 won hij de sporttest met een 8,82.

Carrière

Met Jörne Sprehe in het zadel is Hickstead White aan een succesvolle carrière in de internationale springsport begonnen. In 2023 werden ze zesde in een 1,55m-rubriek in München-Riem en daarna volgden meerdere overwinningen op vijfsterren-niveau, waaronder op CHIO Aken. Daar eindigden ze in alle vier de rubrieken waaraan ze deelnamen bij de prijswinnaars. Later in het jaar volgde nog een derde plaats op Spruce Meadows en wonnen ze de Grand Prix van Linz-Ebelsberg.

Nafok

Hickstead White leverde inmiddels al een aantal goedgekeurde zonen en goed verkochte veilingpaarden, waaronder Harriet in 2020 op de Spring Elite Auction.

