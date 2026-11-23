en van & Pleasure x x x Stud. (Cardento (Chacco-Blue VDL x (Kashmir tenslotte een keuring, cat.nr fokkers opgenomen Semilly). een de Berlin de kwamen wel x faut boekje maar Schuttershof in hengsten Stakkato) Toucento For Lemsel een Carthago) Neijenkamp fokker Comme Daaronder Wim catalogus. wel Verder 11 de het werden II van geselecteerd il van twee vabn in Nederlandse niet Zes de en afwezig: Levison, de Casino Diamant VDL Cooper en Universal Kelly inzendingen: Chacco-Blue x x voor Caretino, een Tai-Pan Mylord

van Hengsten Nederlandse fokkers/eigenaren

(Ermitage & VDL 28 Zirocco Stud Eduardo VDL eigenaar: Z Fokker x Blue VDL). Cat.nr. – Kalone

Z White Ariëtta 35 Cat.nr (Hickstead Guidam – Madness & Griemelink Gerrit x Sohn). eigenaar: Isriwica Fokker en Hick

ES Lindeboom Schep 42 E.J. Fokker: Baltic & eigenaar: x VDL). (Mindset United – Stal King Cat.nr. G. Meijer,

ES & (Mindset Fokker – Cat.nr. VDL VDL eigenaar: x Stud Upcoming Argentinus). 43

Roos Agile OÜ S Fokker: Gestüt Touch Quidam (United RS Z – eigenaar: Stables Unique Touch de 48 x Revel). Cat.nr Eichenhain, Management &

50 Cumano). & Fokker – Urico (Uricas de x Schep Stal Kattevennen Cat.nr van ES eigenaar:

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