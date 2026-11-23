De hengstenkeuring van springpaardenstamboek Oldenburg-International begint vandaag om 08.00 uur met de presentatie op de driehoeksbaan, direct gevolgd door de eerste ronde vrijspringen om 10.00 uur. Van de 55 geselecteerde hengsten, zijn er 49 in het boekje gekomen. Zes hengsten van Nederlandse fokkers en/of eigenaren nemen deel aan de keuring.
en van & Pleasure x x x Stud. (Cardento (Chacco-Blue VDL x (Kashmir tenslotte een keuring, cat.nr fokkers opgenomen Semilly). een de Berlin de kwamen wel x faut boekje maar Schuttershof in hengsten Stakkato) Toucento For Lemsel een Carthago) Neijenkamp fokker Comme Daaronder Wim catalogus. wel Verder 11 de het werden II van geselecteerd il van twee vabn in Nederlandse niet Zes de en afwezig: Levison, de Casino Diamant VDL Cooper en Universal Kelly inzendingen: Chacco-Blue x x voor Caretino, een Tai-Pan Mylord
van Hengsten Nederlandse fokkers/eigenaren
- (Ermitage & VDL 28 Zirocco Stud Eduardo VDL eigenaar: Z Fokker x Blue VDL). Cat.nr. – Kalone
- Z White Ariëtta 35 Cat.nr (Hickstead Guidam – Madness & Griemelink Gerrit x Sohn). eigenaar: Isriwica Fokker en Hick
- ES Lindeboom Schep 42 E.J. Fokker: Baltic & eigenaar: x VDL). (Mindset United – Stal King Cat.nr. G. Meijer,
- ES & (Mindset Fokker – Cat.nr. VDL VDL eigenaar: x Stud Upcoming Argentinus). 43
- Roos Agile OÜ S Fokker: Gestüt Touch Quidam (United RS Z – eigenaar: Stables Unique Touch de 48 x Revel). Cat.nr Eichenhain, Management &
- 50 Cumano). & Fokker – Urico (Uricas de x Schep Stal Kattevennen Cat.nr van ES eigenaar:
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